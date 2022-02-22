快訊

新北防疫旅館護理師為新Omicron傳播鏈 「有11人待比對」

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北雨天刷新1999年以來的紀錄 網友哀號：天氣爛到不行

聯合新聞網 / 綜合報導
連日降雨讓網友大喊受不了，發文抱怨「真的不知道台北人怎麼會受得了這種天氣呢？」本報資料照片
連日降雨讓網友大喊受不了，發文抱怨「真的不知道台北人怎麼會受得了這種天氣呢？」本報資料照片

根據中央氣象局的統計資料，大台北地區今年1月1日到2月21日，52天裡就有46天是雨天，也就是說僅有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄。連日潮濕陰暗的天氣也讓北漂網友難以忍受，在PTT發文抱怨「真的不知道台北人怎麼會受得了這種天氣呢？」

身為北漂人的原PO表示，即使過了立春，天候依舊不佳，他已經許久未見陽光，天氣不是陰天就是雨天，除了讓他做事不便，心情亦大受影響，「台北市住久了覺得沒憂鬱症都搞到有憂鬱症了」；他也補充，就算來到夏天，熱到不行的氣溫導致「室外站著就可以流汗的那種」，因此原PO疑惑「你們台北人怎麼受得了這爛到不行的天氣？」

文章底下有網友緩頰，「整個北部都這種天氣，也不光台北」、「習慣了就是會習慣啊」；有人則提及其他地區比慘，「花蓮的夏天表示」、「跟基隆相比已經不錯了」、「那宜蘭不是更陰」、「沒事沒事，趕緊酸一下林口就會好過一點」、「你一定沒住過金山萬里才會嘴台北」；也有網友建議原PO可以買家電應付，「買了洗烘脫，不用看天氣洗衣服」、「台北人都有烘衣機、除濕機」。

PTT 北漂

延伸閱讀

他逛失敗博物館 滿滿紙條都勸退讀設計系「快逃！」

官方粉專揪團請願「留下奈良美智畫作」 眾怒狂砲：情緒勒索太丟臉

新婚夜見妻大腿內側刺「用力」 30歲處男臉綠崩潰訴離

檳榔西施都不見了？ 網揭內幕：做這個一晚賺以前一個月

相關新聞

7縣市大雨特報！明又有冷氣團 各地雨增大再轉冷

中央氣象局稍早針對七縣市發布大雨特報。華南雲雨區影響，今基隆北海岸、宜蘭及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機...

台北雨天刷新1999年以來的紀錄 網友哀號：天氣爛到不行

根據中央氣象局的統計資料，大台北地區今年1月1日到2月21日，52天裡就有46天是雨天，也就是說僅有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄。連日潮濕陰暗的天氣也讓北漂網友難以忍受，在PTT上發文詢問「真的不知道台北人怎麼會受得了這種天氣呢？」

官方粉專揪團請願「留下奈良美智畫作」 眾怒狂砲：情緒勒索太丟臉

日本藝術家奈良美智去年來台開展，不僅三地巡迴，更為台灣創作新作品《朦朧潮濕的一天》，為台日友好增添佳話。如今展覽順利落幕，畫作去留成為熱議話題，不少名人紛紛在社群表態希望留下該作品，「奈良美智特展」粉專也動用社群力量想蒐集粉絲對作品「留台的信念」，未料此舉未獲青睞，反遭粉絲砲轟「情緒勒索太丟臉」。

男大生在加護病房驚見「章魚觸手」？ 醫揭真相：我也看過

日前有名男大生自述在加護病房天花板的出風口看到「白色類似章魚的觸手，突然出現，然後慢慢的縮回去」，讓他嚇到不敢跟醫療人員反應。對此，加護病房醫生陳志金出面揭曉真相，並指男大生可能是因「加護病房症候群」才會錯認。

礦業法延宕5年重啟修法 環團指草案還有2點要檢討

礦業法延宕5年將重啟修法，地球公民基金會今天發出聲明，草案刪除霸王條款、新增資訊公開與民眾參與流程、加強礦業管理與開採量...

嘉義梅山雲海波濤洶湧 下周紫藤花季瑞里住房率高

嘉義縣山區連日降雨水氣充足，梅山太平村今現雲海奔騰美景，被村長嚴清雅記錄。太平雲梯今天約400多入園人次，梅山地區3月將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。