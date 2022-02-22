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台北雨天刷新1999年以來的紀錄 網友哀號：天氣爛到不行
根據中央氣象局的統計資料，大台北地區今年1月1日到2月21日，52天裡就有46天是雨天，也就是說僅有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄。連日潮濕陰暗的天氣也讓北漂網友難以忍受，在PTT上發文抱怨「真的不知道台北人怎麼會受得了這種天氣呢？」
身為北漂人的原PO表示，即使過了立春，天候依舊不佳，他已經許久未見陽光，天氣不是陰天就是雨天，除了讓他做事不便，心情亦大受影響，「台北市住久了覺得沒憂鬱症都搞到有憂鬱症了」；他也補充，就算來到夏天，熱到不行的氣溫導致「室外站著就可以流汗的那種」，因此原PO疑惑「你們台北人怎麼受得了這爛到不行的天氣？」
文章底下有網友緩頰，「整個北部都這種天氣，也不光台北」、「習慣了就是會習慣啊」；有人則提及其他地區比慘，「花蓮的夏天表示」、「跟基隆相比已經不錯了」、「那宜蘭不是更陰」、「沒事沒事，趕緊酸一下林口就會好過一點」、「你一定沒住過金山萬里才會嘴台北」；也有網友建議原PO可以買家電應付，「買了洗烘脫，不用看天氣洗衣服」、「台北人都有烘衣機、除濕機」。
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