兒童洗腎、脊柱側彎醫材荒 健保提高給付救急

中央社 / 台北22日電

兒童醫材因尺寸特殊、使用量小，許多廠商認為健保給付價格不敷成本，不願進口。健保署經檢討後決議，3月起調高兒童洗腎導管、脊柱側彎矯正醫材，幅度最高增加1倍。

衛生福利部中央健康保險署今天上午宣布此消息，健保署醫審及藥材組科長張淑雅在媒體聯訪時表示，自民國84年起陸續針對血液透析及血漿置換治療需求，健保給付短期及長期使用的「雙迴路透析導管組」特材，醫師可依兒童體重大小選擇適當管路尺寸供兒童使用。

不過，由於兒童的管路尺寸使用量少，廠商因成本因素不願引進較小尺寸，醫界反應若無法取得適當管路尺寸的透析導管，臨床上只能以中心靜脈導管等其他管路暫代，恐影響醫療品質。

張淑雅指出，為協助治療兒童早發性脊柱側彎，健保於97年起給付必要特材「縱向延長式連結桿」，用以保持脊柱正常形狀，但這項特材已於109年停售，沒有其他特材可替代，這類病童只能改以傳統手術矯正，若無法及早治療矯正，恐造成更多後續併發症如心臟衰竭等。

張淑雅表示，經醫界反映，健保署去年12月起陸續與台灣腎臟醫學會、台灣兒科醫學會、中華民國小兒骨科醫學會及各醫材業者重新檢討健保支付點數，今年1月共擬會議決議調高「雙迴路透析導管組」及「縱向延長式連結桿」支付點數，確保病童有適當特材可使用。

張淑雅說，未來孩童透析的導管將和成人給付項目分開，並將暫時型透析導管從每條新台幣1388元調高至2031元、漲幅46.3％，永久型透析導管從3509點調高至6040點、漲幅72.1％；縱向延長式連結桿方面，因舊款特材已停售，將改給付新款特材，從原本每支給付5857元調漲至1萬2179元、漲幅107.9％，確保各醫材許可證持有者有意願持續引進及提供各種尺寸醫材，讓臨床醫師可順利取得治療所必需醫材。

張淑雅指出，根據健保署推估，調高2項特材給付後，每年約增加34.3萬元開銷，共有約240人次受惠，新給付規定預計3月1日實施。

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