進口蔬果農藥超標率高 北市衛生局：可能季節性問題

中央社 / 台北22日電

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，其中進口產品不合格率超過5成，全數為來自日本的草莓與金桔，推測應是季節性問題，呼籲民眾平時食用蔬果前要妥善清洗。

台北市衛生局今天公布1月抽驗52件生鮮蔬果殘留農藥結果，發現12件不符規定、不合格率23.1%，包含國產7件、不合格率16.3%，進口5件、不合格率55.6%。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷接受中央社記者電訪表示，過往進口不合格率通常不會這麼高，不過這次驗出不合格的產品來自新北市業者全盛股份有限公司，加上食藥署上週在邊境檢驗就揪出數批日本草莓農藥超標，推測可能是季節性的問題，要繼續觀察。

陳怡婷提醒，生鮮蔬果買回家要清洗後再吃，包含橘子、香蕉等要剝皮吃的水果，而不用剝皮的草莓等則可以多洗幾次，甚至使用合格的蔬果洗潔劑清洗，以去除殘留農藥，會比較有保障。

根據衛生局名冊，殘留農藥抽驗結果不合格產品包含基隆庭睿蔬菓行的茼蒿、三重果菜市場地號2016的包心白菜、西螺果菜市場1棟103號的青龍椒、濱江果菜市場19-03號攤的芥藍等，以及全盛股份有限公司進口的日本草莓與日本金桔。

衛生局指出，抽驗不合格的產品均已命下架不得販售，來源為台北市的業者將依違反食品安全衛生管理法開罰新台幣6萬元至2億元罰鍰，來源屬外縣市者已移請所轄衛生局。

衛生局

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