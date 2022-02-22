大雪持續飄近五年最厚 雪山圈谷積雪已達90公分

雪霸國家公園雪山持續飄雪，圈谷積雪今天厚達90公分，近5年最大，山上銀白世界，大雪越下越美麗，雪霸國家公園管理處表示如果持續飄雪，有望打破10年的145公分紀綠，也提醒山友不要穿著運動鞋就來登山，充足的能力，加上適宜的裝備，才能快快樂樂上山、平平安安回家。

雪霸處公布山友今天雪山登頂影片，大雪持續飄落，一片白茫茫的北國景象，山友開心比出YA的手勢，雪霸處副處長陳俊山說，這波東北風鋒面及寒流，雪山圈谷積雪厚度從50公分，累積到90公分，已是近5年最大，逐漸逼近145公分的10年紀錄。

陳俊山提醒山友，雪山黑森林高大的台灣冷杉上面可能結冰，或是水源地部分也會有很多冰柱，岩盔一要確實戴好，此外，很多地方都是結冰，冰爪也要確實使用，冰斧則可以在滑落時制動的用途，山友注意雪地登山三寶不可少。

臉書社團「靠北登山大小事」日前爆料山友目睹雪季上山，有人穿著運動鞋走結冰路線滑倒，差點把另外一個人撞下懸崖，有如上演絕命終結站，陳俊山想像場景，也捏了一把冷汗，指出目前雪霸處在登山申請時，皆會提供登山裝備建議表及能力自主檢查表，請民眾行前確實檢查。

大雪一直下，雪山圈谷積雪今天厚達90公分，山上銀白美麗世界。圖／雪霸國家公園管理處提供