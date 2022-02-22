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鳳梨釋迦怎麼削皮？ 研究人員改良這款機器

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。圖／台東農改場提供
台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。圖／台東農改場提供

鳳梨釋迦過去以鮮果銷售為主，但生鮮冷藏鳳梨釋迦保鮮期短，出口檢疫困難，農委會台東農改場開發「全果冷凍鳳梨釋迦」技術，鳳梨釋迦冷凍後，果品外表堅硬，台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。

台東場表示，冷凍鳳梨釋迦屬於食品，需符合先進國家食品衛生安全標準，且不受限檢疫條件，賞味期限可達6個月以上，具有搶進新外銷市場及新食用型態的潛力。冷凍釋迦食用前，可先於室溫下解凍30分鐘，或使用微波爐微波解凍40秒後，即可削皮及切開食用，此時雖可削皮，但由於此時果實溫度還很低，操作人員無法長時間手持削皮，故大量應用的加工或餐飲業難以人工如此操作。

台東場以市售鳳梨削皮機，調校刀具切削深度、行程及轉速等相關機械參數，以作為冷凍鳳梨釋迦削皮使用。此機械原為鳳梨削皮用，機械去皮原理是將果實固定在垂直旋轉軸上，以圓管結構的削皮刀具上下切削果皮，由於冷凍鳳梨釋迦的表面堅硬且多有突起，會造成刀具跳動，因此將原來只要一次的削皮行程，以程式修改為兩次削皮行程，並減少刀具切削深度。

因此，第一次先將表面突起及部分表皮削除，第二次將大部分表皮及內層石細胞削除，經2次機械削皮，可將表面大部分的果皮削除，再以人工將果實上下未經機械削皮的位置切除，即可完整削除冷凍的鳳梨釋迦果皮。

台東場說，冷凍鳳梨釋迦具有不同於鮮果的口感及滋味，以機械削皮可快速、方便且衛生的獲得冷凍鳳梨釋迦果肉運用，且機械不需複雜改裝，即可應用於鳳梨及冷凍鳳梨釋迦，相關技術可供加工、冰品或餐飲業者參考運用。

台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。圖／台東農改場提供
台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。圖／台東農改場提供
台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。圖／台東農改場提供
台東場改良市售鳳梨削皮機取代人工解凍削皮，每小時最多可處理180個果實，削皮後果肉留存率約60%，可供大量加工或餐飲業者運用。圖／台東農改場提供

鳳梨釋迦 台東

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