中山醫引進膠囊內視鏡 吞下即可把全腸道照清楚

新冠肺炎疫情期間，許多人取消了必須上醫院張嘴的胃鏡治療，台中市中山醫學大學附設醫院肝膽腸胃科醫師林敬斌一年前卻趁此機會引進能全腸道檢查的「膠囊內視鏡」，患者只需要把膠囊般大下的內視鏡吞下，就可以輕鬆的進行全腸道攝影，找出有疑問的患處，不僅造福許多患者，還開創了國內腸胃道檢查新的一頁。

林敬斌說，事實上膠囊內視鏡自從2001年開始就已使用於人體，但隨著科技的演進，至今軟硬體已有很大的進展，且大小僅約等於一個魚肝油大小，重量只有3公克，膠囊內還附有LED光源、前端攝影機、發射天線，影像感應傳輸器和精密電池，因此有更廣的視角、更好的解析度和更長的電力，並可以隨著膠囊內視鏡移動的速度調整每秒影像張數。

他說，受檢者經過禁食並在腰間裝好可隨身攜帶的無線傳輸接受器後，只需將膠囊內視鏡如同藥丸般配開水吞下，它就隨著人體消化道的蠕動往前移動，膠囊則同時進行影像截取，這期間受檢者不會感覺任何不適，且全程都仍可進行一般的日常活動。

膠囊內視鏡每秒可以進行4至35次影像拍攝，從食道、胃、小腸甚至到大腸，記錄它在腸胃道所攝影到的一切畫面，直到最後電池沒電，即隨著糞便從肛門排出，整個檢查可拍下數萬影像提供判讀。

膠囊內視鏡拍攝到的畫面，會經由無線電發送器傳送到無線傳輸記錄器，接著由記錄器下載至工作站電腦，即由醫師判讀找出病變的部位及原因。膠囊內建的攝影機會依照腸胃蠕動速度持續拍照8至15小時，並在1天內隨糞便排出。

林敬斌說，膠囊內視鏡目前尚未普及是因為每次費用仍要數萬元，但對於麻醉有風險的老人、找不出病因的慢性腹瀉、腹痛者，膠囊內視鏡正可發揮其功效，引進至今已進行50多例。尤其像是傳統胃鏡只檢查到胃，大腸鏡只檢查到大腸，膠囊內視鏡卻可以連小腸一起做完成的全腸道檢查，他就曾因此為病患查出罹患淋巴癌和腸道寄生蟲，因此是一大利器。