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南投3人無呼吸心跳送醫 衛生局提醒長者做好保暖
寒流發威，全台凍成冰番薯，南投縣消防局上午統計，從昨天至今天上午10時，南投縣共有3人非創傷送醫OHCA（到院無呼吸心跳），都是70歲以上長者，提醒民眾這波寒流尚未減弱，民眾仍應注意保暖，確保安全。
消防局統計，昨天上午8時到今天上午10時，共有3人到院前無呼吸心跳。分別是名間鄉91歲、70歲男性、南投市80歲女婦人。
中央氣象局表示，今天冷空氣雖有減弱趨勢，但還是有大陸冷氣團等級，一直到周四各地都還是寒冷的溫度，在家或外出都應注意保暖，尤其長輩、心血管疾病及三高等者更要注意。
南投縣衛生局表示，低溫對年長者、心血管疾病疾病患者最容易誘發及身體不適，基本保暖工作要做好，避免進出溫差大的環境，同時按時服藥，定期量測血壓、血糖，保持作息正常，控制飲食，降低急症發作的，如身體不適，應盡速就醫。
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