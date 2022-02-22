228連假國道易壅塞路段 行車時間將為離峰時段的五倍

美國有部電影「賴家王老五」，探討小孩成年卻不搬出去的啃老族現象，台灣的主計總處曾統計過，台灣的尼特族（不升學、不就業、不參加就業輔導的年輕人）高達40多萬人，面對子女成年卻賴在家裡不願工作，做父母的都很無奈，屏東有位老媽媽不滿當職業軍人的長子退伍後賴在家不工作，家裡費用一毛不出，援引趕出家門條款提告，真的把長子掃地出門，法界人士指出，這條款實務上很少被使用，一旦出手也代表親子關係決裂，但對付啃老族卻也是一項利器。

2022-02-22 12:47