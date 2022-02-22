228連假國道易壅塞路段 行車時間將為離峰時段的五倍

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
228和平紀念日連假匝道封閉措施。圖/高公局提供
228和平紀念日連假匝道封閉措施。圖/高公局提供

228和平紀念日連假將屆，交通部高速公路局參考近年相似連假交通量及交通特性，實施國5雙向高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項措施，其中入口匝道封閉措施每日不同，請民眾多加注意，措施如下：

一、2月26日：0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用。

二、2月27日：0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

三、2月28日：7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局表示，連假期間交通需求為平日的1.5倍至二倍，雖然規劃實施交通管制措施，尖峰時段國道瓶頸路段仍易有壅塞情形，例如連假第一日7-15時國1楊梅至新竹路段易有壅塞情形，行車時間為離峰時段的五倍，建議民眾規劃行程時可至高速公路局網站查詢和平紀日連假重點易壅塞時段及路段，選擇離峰時段出發，若無法避開易壅塞時段及路段，可改搭公共運輸或改走替代道路。

(查詢網址：https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2022117268/inf/jam.pdf )

高公局提醒民眾除事先規劃行程避開壅塞時段及路段外，也可多利用高速公路1968App查詢即時路況，適時彈性調整行程與規劃行車動線以避開壅塞，行車前先檢查車況，切勿疲勞駕駛並繫好安全帶以維持行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施。

連假 高速公路 坪林

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