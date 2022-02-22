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礦業法延宕5年重啟修法 環團指草案還有2點要檢討

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
礦業法延宕5年將重啟修法。本報資料照片
礦業法延宕5年將重啟修法。本報資料照片

礦業法延宕5年將重啟修法，地球公民基金會今天發出聲明，草案刪除霸王條款、新增資訊公開與民眾參與流程、加強礦業管理與開採量管制等，與民間有高度共識，但礦場定期環境把關機制、原住民諮商同意權的期限仍有待加強檢討。

目前經濟部草案明訂，既有礦場達一定規模與產量，要依環評法補辦環評，未達規模與產量的礦場則要辦理環境影響調查、分析並提出因應對策，針對環評法公告實施前就存在的礦場，要求至少要補做一次環評。

地球公民基金會指出，一次性補辦環評還不夠，需要「定期檢視採礦對環境的影響」，因為環評可以評估「一定範圍內的開發行為」，例如開採海拔500至1000公尺「有限的範圍」，但不可能評估整座山體，礦業法修法必須面對科學、技術限制，建議同步討論「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，定期檢視。

針對諮商同意權，地球公民基金會表示，採礦企業與礦場周遭原民部落的生活和社會有極為複雜交織，目前原基法當中的諮商同意權，是原民部落唯一有機會與採礦企業協商的法治機制，但社會仍在學習如何進行「事先、充分、自由、知情」的諮商同意，政府需要積極介入確保兩造資訊對等、企業需要學習尊重與等待、部落需要找到方法凝聚共識與熟稔談判技巧。

地球公民基金會說，在此情境下，礦業法設計「無期限的諮商同意」，將會對原民部落造成難以回復的長遠傷害，坐實亞洲水泥董事長徐旭東所說的「你的祖先已經同意做這件事，你兩三代之後來complain，我們同情！」。原民會和礦務局應該思考，如何讓諮商同意機制在符合世代正義的情境下走得下去。

地球公民基金會說，環境影響評估機制、原民諮商同意機制長期操作下來的問題，在礦業法修法過程中被凸顯，顯示「採礦」是對環境、當地住民權利侵害甚巨的開發行為，礦業是取得多項基礎原料、戰備物資的開發行為，台灣無法不做，但希望討論如何做好。

環評 礦業法 原住民

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