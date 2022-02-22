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男無法舉臂肩痛睡不著 旋轉肌袖破裂動手術才治癒
60歲李姓子右肩膀疼痛、手臂無法上抬，自行貼藥膏、做復健等方式尋求緩解，持續3個月卻依舊沒有改善。他到童綜合醫院骨科看診，梁哲翰醫師檢查後發現患者是因旋轉肌袖退化造成破裂，建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，術後住院二天返家休養，術後3個月已完全恢復正常。
李男右肩膀活動時出現疼痛且有無力狀況，晚上症狀又更明顯，常常因疼痛而輾轉難眠，自認為是局部拉傷疼痛而自行使用藥膏貼布，後續又到鄰近復健診所復健，復健超過3個月而右手無力的情形仍然沒有明顯的改善，因此到童綜合醫院骨科找梁哲翰醫師看診。
檢查後發現他右肩疼痛的原因，是旋轉肌袖退化破裂導致，患者有肩部疼痛、手臂無法上舉等症狀，梁哲翰醫師建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，修補破裂的肌腱並去除相關的骨刺，避免破裂越來越大而增加日後手術治療的困難度；患者手術後復原良好，微創傷口小，術後疼痛程度也較少，術後兩天即出院返家休養。術後經過3個月的門診追蹤，右手已恢復至昔日情況，疼痛已緩解而手臂無力的狀況也完全消失。
梁哲翰醫師表示，旋轉肌袖位於肩膀，包含連結上臂肱骨與肩胛骨的肌肉和四條肌腱，負責肩關節的活動與穩定度。常見造成旋轉肌袖破裂損傷的原因有老年退化、過度使用、運動傷害、受到撞擊創傷、長期的肩夾擠症候群等。
旋轉肌袖破裂的症狀有時與五十肩的症狀類似，常被誤判而沒有進一步的檢查與治療，導致旋轉肌袖破裂程度加劇，使後續的治療更困難。
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