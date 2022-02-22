快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

查獲非法集團南北流竄濫倒廢棄物 清理費至少數億元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環檢警追查某環保犯罪集團流竄北部、南部非法傾倒及掩埋廢棄物。圖／環保署提供
環檢警追查某環保犯罪集團流竄北部、南部非法傾倒及掩埋廢棄物。圖／環保署提供

109年底宜蘭縣冬山鄉發現業者非法棄置大量太空包盛裝的事業廢棄物，環檢警結盟機制追蹤發現，幕後環保犯罪集團流竄北部、南部，其中一塊11公頃土地已有2.7公頃掩埋大量廢棄物，初估清理費用高達數億元。

環保署表示，109年底宜蘭縣政府環保局在冬山鄉查獲非法棄置太空包，內為廢塑膠為主的混合廢棄物，嫌疑人坦承廢棄物從桃園市載運，環保局通報環保署北區環境督察大隊協助追查產源，經追蹤發現幕後有環保犯罪集團操控，並流竄北南等地非法棄置及掩埋廢棄物。

桃園地檢署、督察大隊、保七總隊第三大隊組成專案小組，運用遠端紅外線影像監控、通訊定位、車牌辨識、廢棄物清除車輛軌跡追蹤等科技工具追查，發現110年9月及10月份環保犯罪集團密集將廢棄物載運至台南市新市區棄置，通報南區環境督察大隊及台南地檢署偵辦。

南區環境督察大隊追查發現，台南市政府警察局第一分局也正在追查新市區廢棄物棄置案，經比對相關事證，確定是由北部此棄置集團所為，掌握不法業者由北部裝載廢棄物南下後，110年10月19日夜間執行搜索行動，將正在傾倒及掩埋廢棄物的清除車輛駕駛、挖土機駕駛、小蜜蜂及幕後主使者蔡姓嫌犯等共9人一網成擒。

後續開挖發現，蔡嫌在該地11公頃土地中，約2.7公頃已掩埋大量廢棄物，估算現場清理費用高達數億元，台南地檢署偵訊後，認定蔡男等3人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准；另6名司機中，4人分別以10萬元至2萬元交保。台南地檢署已於111年2月7日偵查終結，共起訴18名涉案人員。

另外，桃園地檢署110年10月21日清晨搜索新北市及桃園市尚○公司等3家交通運輸公司，與新北市及新竹縣方○公司、英○公司、宗○公司等3家廢棄物產源的營建廢棄物簡易分類場，瓦解環保犯罪集團，並帶回公司負責人、會計人員及貨車駕駛人等共16人。

桃園地檢署偵訊後，認定賴姓負責人及林姓駕駛父子3人等共4人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准；另9名公司負責人、會計人員及貨車駕駛人坦承犯行，分別以 15萬元至2萬元交保。桃園地檢署已於111年2月8日偵查終結，共起訴9名涉案人員及3家公司法人。

環保署表示，非法棄置最高可處5年以下有期徒刑，得併科1500 萬元以下罰金，同時要負起環境復原責任及追繳不法利得。

廢棄物 桃園 台南

延伸閱讀

北斗鎮長李玄在被判涉貪將停職 喊冤將上訴爭清白

立委指農地遭濫倒嚴重 南市環檢警強化稽查

時代力量批台南農地成為廢棄物天堂 市府：積極查辦

民代批國有地遭非法丟廢棄物7年未解 國產署：會再清除

相關新聞

7縣市大雨特報！明又有冷氣團 各地雨增大再轉冷

中央氣象局稍早針對七縣市發布大雨特報。華南雲雨區影響，今基隆北海岸、宜蘭及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機...

官方粉專揪團請願「留下奈良美智畫作」 眾怒狂砲：情緒勒索太丟臉

日本藝術家奈良美智去年來台開展，不僅三地巡迴，更為台灣創作新作品《朦朧潮濕的一天》，為台日友好增添佳話。如今展覽順利落幕，畫作去留成為熱議話題，不少名人紛紛在社群表態希望留下該作品，「奈良美智特展」粉專也動用社群力量想蒐集粉絲對作品「留台的信念」，未料此舉未獲青睞，反遭粉絲砲轟「情緒勒索太丟臉」。

礦業法延宕5年重啟修法 環團指草案還有2點要檢討

礦業法延宕5年將重啟修法，地球公民基金會今天發出聲明，草案刪除霸王條款、新增資訊公開與民眾參與流程、加強礦業管理與開採量...

男無法舉臂肩痛睡不著 旋轉肌袖破裂動手術才治癒

60歲李姓子右肩膀疼痛、手臂無法上抬，自行貼藥膏、做復健等方式尋求緩解，持續3個月卻依舊沒有改善。他到童綜合醫院骨科看診...

查獲非法集團南北流竄濫倒廢棄物 清理費至少數億元

109年底宜蘭縣冬山鄉發現業者非法棄置大量太空包盛裝的事業廢棄物，環檢警結盟機制追蹤發現，幕後環保犯罪集團流竄北部、南部...

鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

下雨下到超級厭世！中央氣象局長上午在臉書PO出今天到清晨6時的累積雨量，直言「不像梅雨那麼大量，但是下不停，範圍也大，很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。