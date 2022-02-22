查獲非法集團南北流竄濫倒廢棄物 清理費至少數億元

109年底宜蘭縣冬山鄉發現業者非法棄置大量太空包盛裝的事業廢棄物，環檢警結盟機制追蹤發現，幕後環保犯罪集團流竄北部、南部，其中一塊11公頃土地已有2.7公頃掩埋大量廢棄物，初估清理費用高達數億元。

環保署表示，109年底宜蘭縣政府環保局在冬山鄉查獲非法棄置太空包，內為廢塑膠為主的混合廢棄物，嫌疑人坦承廢棄物從桃園市載運，環保局通報環保署北區環境督察大隊協助追查產源，經追蹤發現幕後有環保犯罪集團操控，並流竄北南等地非法棄置及掩埋廢棄物。

桃園地檢署、督察大隊、保七總隊第三大隊組成專案小組，運用遠端紅外線影像監控、通訊定位、車牌辨識、廢棄物清除車輛軌跡追蹤等科技工具追查，發現110年9月及10月份環保犯罪集團密集將廢棄物載運至台南市新市區棄置，通報南區環境督察大隊及台南地檢署偵辦。

南區環境督察大隊追查發現，台南市政府警察局第一分局也正在追查新市區廢棄物棄置案，經比對相關事證，確定是由北部此棄置集團所為，掌握不法業者由北部裝載廢棄物南下後，110年10月19日夜間執行搜索行動，將正在傾倒及掩埋廢棄物的清除車輛駕駛、挖土機駕駛、小蜜蜂及幕後主使者蔡姓嫌犯等共9人一網成擒。

後續開挖發現，蔡嫌在該地11公頃土地中，約2.7公頃已掩埋大量廢棄物，估算現場清理費用高達數億元，台南地檢署偵訊後，認定蔡男等3人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准；另6名司機中，4人分別以10萬元至2萬元交保。台南地檢署已於111年2月7日偵查終結，共起訴18名涉案人員。

另外，桃園地檢署110年10月21日清晨搜索新北市及桃園市尚○公司等3家交通運輸公司，與新北市及新竹縣方○公司、英○公司、宗○公司等3家廢棄物產源的營建廢棄物簡易分類場，瓦解環保犯罪集團，並帶回公司負責人、會計人員及貨車駕駛人等共16人。

桃園地檢署偵訊後，認定賴姓負責人及林姓駕駛父子3人等共4人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准；另9名公司負責人、會計人員及貨車駕駛人坦承犯行，分別以 15萬元至2萬元交保。桃園地檢署已於111年2月8日偵查終結，共起訴9名涉案人員及3家公司法人。

環保署表示，非法棄置最高可處5年以下有期徒刑，得併科1500 萬元以下罰金，同時要負起環境復原責任及追繳不法利得。