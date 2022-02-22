鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

下雨下到超級厭世！中央氣象局長上午在臉書PO出今天到清晨6時的累積雨量，直言「不像梅雨那麼大量，但是下不停，範圍也大，很特別的春雨」、「還沒有結束的意思，再看下去」。中央氣象局說，北台灣雨預計會下到周四，周五後水氣明顯減少。中南部則是明天傍晚會開始轉好。

氣象預報員黃恩鴻說，這個天氣型態快結束了。今天中部以北、宜花都還是持續性降雨，南部、台東會轉局部零星降雨。下午雨區會暫時減緩些，不過晚上東北風來，水氣又會增多。另有一道鋒面今晚到明天清晨帶來水氣，但很快進來跟離開。

黃恩鴻說，中部以北到東北部降雨比較大，今晚到明天上午雨勢比較多。其中今晚基隆北海岸、東北部留意局部大雨，明天上午中部以北、東南部也會有局部雨勢。

黃恩鴻說，今晚雨又變大，持續到明天上午，但明天下半天除了北部、東半部繼續下雨外，中南部水氣轉乾、偏多雲。

黃恩鴻說，周四中南部多雲，偶爾可見到陽光，但雲量也偏多。不過周四受到東北風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨，但會偏桃園以北、基隆北海岸還有大台北山區。

黃恩鴻說，整體水氣轉好、天氣轉穩要到周五。隨著冷空氣減弱，水氣明顯減少，剩北部山區跟東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴甚至晴到多雲。周六以後到二二八連假，預計僅剩東半部有零星降雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，今晚東北風再增強，北方冷空氣下來，預計是大陸冷氣團等級。降溫幅度不多，但因為沒有回溫，感覺不到回暖。

黃恩鴻說，今天晚上北風下來，溫度稍微降。今晚低溫14到15度，周三晚到周四清晨最冷，低溫探13、14度。周五白天回溫，北台灣雲量還是多，高溫18、19度，中南部22到26度。

至於下雪，黃恩鴻說，今明兩天還有機會，水氣多，但溫度條件沒有那麼好。3000公尺以上高山、北台灣甚至2500公尺以上高山還是有機會，但預計以雨夾冰霰機會比較高。