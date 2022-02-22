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6旬翁一晚跑廁所7次好煩惱 醫：年過50要注意

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供

60歲的李伯伯長時間晚上睡不好，總覺得上廁所上不乾淨，小便斷斷續續，甚至一晚有時候起來6到7次，卻也尿不出什麼。醫師表示，年過50歲後好發攝護腺肥大，應保持運動跟喝充足水量，不憋尿且不吃刺激性食物如油炸、辛辣食物及喝酒。

衛福部台北醫院中醫科醫師賴博政表示，困擾李伯的是常見的良性攝護腺肥大，隨著年紀增長，發生機率也會增加，常見好發於50至80歲，尤其冬天天氣冷，小便的頻率更頻繁，形成的原因與種族、飲食、基因遺傳、男性荷爾蒙都有關。

症狀包含解尿後有殘尿感、頻尿、小便斷續、解尿有急迫感、小便無力、需用力才能排尿、夜尿。中醫以溫養下元、補益腎陽為主進行治療，兼調心腎，遵從醫囑服藥並搭配針灸治療約2到3個月，李伯的夜尿頻率從每晚6至7次減少到1至2次，大幅改善睡眠品質，也讓李伯重拾自信。

賴博政表示，小便頻尿未必是腎虛，切勿聽信偏方進行非正規醫療的行為。中醫認為，小便能順利排出，主要涉及的臟腑有肺、脾、腎和膀胱，在生理情況下，水液通過脾的轉輸、肺的肅降，下達於腎，再經過腎功能將不需要的代謝廢物下輸膀胱，而排出體外。

若其中環節失常，就有可能發生「隆閉」的症狀，意即小便不利，例如小便少、點滴不暢、閉塞不通。另外中醫也強調小便的通利流暢與氣血順暢有關，若是氣機阻滯或是血瘀阻塞，也會影響小便狀況。

賴博政建議，年過50歲就應重視攝護腺保養，並定期追蹤檢查身體狀況，保持適量飲水、充足運動、多吃蕃茄和綠色蔬果、不憋尿，飲食忌刺激性食物，如油炸、辛辣食物、烈酒，若有排尿異常、血尿等狀況，應立即就醫。

中醫 頻尿

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