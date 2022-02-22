開鍋啦！寒流來襲消費需求大增 批發菜價上漲逾兩成

入冬最強寒流來襲，台北市場今開市，今日台北批發菜價上揚兩成五(25%)；農委會分析，主要是因為疫情舒緩，加上天冷需求增加，以及休市後的開市，承銷人需求大增買氣暢旺所致，推估天氣回暖價格即可回穩。

到昨日(21日)傍晚統計，農業損失粗估476萬元，其中受損作物為高接梨、李子、草莓、秧苗等。

根據台北農產公司資料，今日蔬菜批發價格每公斤批發價35.4元，比寒流來襲前(18日)每公斤平均批發價28.3元上漲25%。

根據北農批發交易資料，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價31元，大白菜40元，小白菜43元，青江菜51元、菠菜52元，A菜51、地瓜葉68元；花果類價更高，花椰菜72元，小黃瓜84元，苦瓜115元，批發價不便宜。

新北傳統市場零售，小松菜、山茼蒿、水A菜、韭菜、韭菜花每把25元；龍鬚菜、白莧菜、空心菜、水蓮等三樣100元；高麗菜一斤35元，一顆三斤就破百；大白菜一斤40元；鵝白菜、青江菜、地瓜葉一斤45元；菠菜一斤50元；大陸妹一斤60元，零售價格一飛衝天；根莖類國產洋蔥、馬鈴薯一斤都要35元。

攤商陳先生表示，天冷吃火鍋多，買氣很不錯，加上這幾天下雨，葉菜含水量高，菜要漂亮不容易，因此價格不低。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，寒流來襲、天冷，加上休市後需求量增加，同時，國內疫情舒緩，也增加了消費量，需求增加，因此蔬菜價格上揚；氣候一直視影響農產品價格的因素，往年春節過後，天氣回暖，蔬菜價格會下滑；但今年從春節期間冷到現在，加上寒流來襲，下雨不斷，因此年後菜價也都一直在高點。

姚志旺說，農業損害目前看來還沒有很嚴重，可能要過幾天才會浮現，但短期葉菜類也有不少設施栽培，有了溫室屏障，可減少環境天氣對作物的影響，推估價揚僅是幾天的行情，兩三天後就會回穩。

北農表示，今天蔬菜到貨量1195公噸，今日進貨量較少，市況因休市後承銷人存貨少，雖然外市整天濕冷下雨不停，但到貨量減少市場需求量大於供應量，進場承銷人購買需求增強，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格上漲。

北農表示，葉菜類進貨量大幅減少，價格上漲，高麗菜到貨量約271噸，價格上漲4元，大白菜到貨量約44噸，價格上漲18元，小白菜到貨量約28噸，價格上漲11元；花果類進貨量小幅減少，價格上漲，花椰菜到貨量約27噸，價格上漲5元。根莖類進貨量大幅減少，價格上漲，蘿蔔到貨量約95噸，價格上漲3元。