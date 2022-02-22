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228連假竹縣景點機動交管 關西、北埔走2替代道路不塞
本周末將迎來228連續假期，新竹縣警局今日公布轄內重要景點替代道路與交通疏運措施，縣警局指出，連假期間可能車多路段，包括關西鎮六福村主題遊樂區、北埔、內灣老街商圈及尖石風景區等知名觀光遊憩區，警方將機動執行交通疏導管制，並呼籲用路人前往關西六福村與北埔老街的用路人，如遇道路壅塞，可改走替代道路避開車潮。
和平紀念日連續假期自2月26日起至2月28日共計3天，新竹縣警局考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，針對轄內易壅塞路(口)段、風景遊憩區與觀光景點及周邊聯絡道路，預先規畫交通疏導措施。
縣警局指出，重點路段包含國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊，預估各觀光風景區之運輸聯外道路，交通流量勢必大增，為免影響遊客遊興，建議用路人遇有道路壅塞情形，應儘速避開車潮，改走替代道路。
縣警局表示，欲前往關西六福村的遊客，可走替代道路從國道3號接118線，再接竹18線往六福村遊樂區；前往北埔老街的遊客則可改走台68快速道路接北興路，再接中正南路往台3線北埔方向。行前也可利用「1968客服專線」及手機上網等方式，蒐集假期疏導措施及路況資訊，事先作好行程規畫，避開交通尖峰時(路)段。
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