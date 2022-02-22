今年新變革…汽車檢驗員駕駛考驗員檢定 增線上報名

111年汽車檢驗員汽車駕駛考驗員檢定報名自111年3月1日起至3月14日止。交通部公路總局說，今年除通信報名外，新增線上報名方式，於報名期間開放報名及通信報名書表下載列印，簡章、通信報名書表下載、線上報名網址。

公總說，簡章、通信報名書表下載網址可至交通部公路總局：https://www.thb.gov.tw/、交通部公路總局公路人員訓練所：https://hti.thb.gov.tw/。

公總說，線上報名至監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)/考試報名/公路人員訓練所/汽車檢考驗員檢定報名。

公總表示，該項檢定每年辦理一次，報名檢定約400人次，往年應考人須於報名期間備妥報名表及學經歷相關資料，郵寄報名資料至應試考區。

公總說，為便利應考人報名，今年新增線上報名方式，應考人可至報名網站報名、上傳資料及線上繳費（信用卡繳費或金融活期帳戶繳費），免自行準備報名與回郵信封及相關郵資，不須親赴郵局，省時又省力，請多加運用。

公總說，學科檢定道路交通法規、汽車構造原理、汽車駕駛理論及汽車構造原理概論等四科調整為電腦閱卷，是非及選擇題型調整以黑色2B軟心鉛筆劃記作答；填充題以藍、黑色鋼筆或原子筆作答。

公總說，該檢定報名至111年3月14日止，線上報名及通信報名兩種方式，應考人應擇一報名。

公總說，通信報名截止日期以郵戳為憑，親自或委託報名或證件不全者，均不受理。本檢定設台北、台中、高雄3考區，應考人應自行選定應試考區，報名完成後，不得更改。