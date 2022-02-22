嘉義3月臨時軌切換 影響台鐵15列次恐延誤15分鐘

為因應政府前瞻基礎建設計畫軌道建設及消除嘉義市區鐵路沿線兩側地區發展阻隔，提昇土地整體利用、均衡都市發展，台鐵局說，預計於3月5、12、19及26日跨次日配合鐵道局辦理垂楊陸橋至興業西路地下道段及博愛陸橋至嘉義車站段東正線臨時軌切換作業，以強化鐵路沿線市容景觀，增強嘉義市區經濟發展力。

台鐵說，該次切換將影響民雄站至南靖站間部分旅客列車，時間為3月5、12、19及26日夜間列車及3月6、13、20及27日日間列車，共計15列次，各列次約延誤5至15分鐘及部分列車截短停駛民雄至南靖區間。

台鐵說，切換施工，部分旅客列車將截短停駛及延誤，請各站加強播音並公告週知，請旅客見諒並多注意車站播音。