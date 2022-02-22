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官方粉專揪團請願「留下奈良美智畫作」 眾怒狂砲：情緒勒索太丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
奈良美智特展落幕，多為名人請願希望留下為台創作的《朦朧潮濕的一天》。 圖／翻攝自奈良美智特展粉專
奈良美智特展落幕，多為名人請願希望留下為台創作的《朦朧潮濕的一天》。 圖／翻攝自奈良美智特展粉專

日本藝術家奈良美智去年來台開展，不僅三地巡迴，更為台灣創作新作品《朦朧潮濕的一天》，為台日友好增添佳話。如今展覽順利落幕，畫作去留成為熱議話題，不少名人紛紛在社群表態希望留下該作品，「奈良美智特展」粉專也動用社群力量想蒐集粉絲對作品「留台的信念」，未料此舉未獲青睞，反遭粉絲砲轟「情緒勒索太丟臉」。

「奈良美智特展」去年在台灣三地巡迴展出，其中一幅作品《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）便是特地為台灣創作的作品，奈良美智本人更是3度親自來台進行宣傳，顯示對台灣的重示。2月13日特展落幕後，不少名人如黃子佼、李明璁等皆表示不捨，並希望這幅作品能留在台灣見證台日情誼，至18日文化總會首度回應呼喚，表示會與藝術家及其團隊交換意見，研議畫作留台的可行性。

為此，「奈良美智特展」粉專也在昨天（22日）貼出「《朦朧潮濕的一天》留台意見調查表」，希望蒐集粉絲願力達成畫作留台希望，未料反倒引起粉絲怒火，紛紛怒批「不同意留下作品，請將作品還給作者，要去哪裡展覽是作者決定，不要這樣情緒勒索，丟臉死了」、「請讓全世界都看到奈良先生為台灣創作了這一幅畫，這是更有義意的事」、「不覺得為了台灣而畫，就可以要求把畫作留下來」、「有去無回…比情緒勒索更差勁」、「請不要糟蹋奈良老師來台展覽的美意」。

粉絲認為是否留下畫作應「尊重原創者意願」，更認為與其留在台灣，不如隨著展出巡迴世界，讓更多人認識台灣，「因為喜歡所以希望更多人看到」、「希望畫作能夠隨著奈良老師的展覽，到全世界去被看見」、「不需要留下，去環遊世界吧」、「應該讓世界更多人知道，老師曾為『台灣』畫下美麗的作品」。

由於遭受猛烈批評，粉專在數小時後緊急聲明，該問卷是因奈良美智團隊表示想進一步了解台灣粉絲想法才製作的，事前也已取得團隊同意，一切都會在尊重藝術家的前提下進行，用「合理且奈良美智老師也能支持的方式」留下畫作，並強調「我們絕對不會去情勒請放心」。

奈良美智特展粉專緊急聲明問卷調查已事先取得奈良團隊同意。 圖／截自奈良美智特展粉專
奈良美智特展粉專緊急聲明問卷調查已事先取得奈良團隊同意。 圖／截自奈良美智特展粉專

不過該聲明並未完全平熄粉絲怒火，有網友便表示奈良美智過去在泰國展覽時因緣際會畫下「Kate」，泰國也未因此出現「留下作品」的聲浪，「Kate」至今仍隨展覽四處旅行，「這就是身為作品應該有的生命旅程」，有網友也質疑所謂「合理方式」是打算用什麼「合理價格」買下畫作？

奈良美智堪稱日本最具身價的藝術價，其作品「背後藏刀」在2019年的蘇富比當代藝術拍賣會上，拍出近1.96億港幣（逾7億台幣）的天價。

奈良美智 藝術家 情緒勒索

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