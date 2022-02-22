快訊

烏克蘭危機升高 台股早盤下挫近250點、失守18000點關卡

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 趙怡翔：任公職巨款哪來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國八成杜鵑種苗來自這裡 萬金杜鵑花季奼紫嫣紅登場

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為景美路橋下打卡點。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為景美路橋下打卡點。圖／新北市農業局提供

新北市政府推動「萬金杜鵑」計畫，在萬里區瑪鋉溪畔瑪鋉運動公園、觀光公園，種植7個品種，共近1萬2000株杜鵑，並邀國際知名塗鴉彩繪藝術家為「萬金杜鵑」創作作品，配合夜間燈飾設計，希望在瑪鋉溪河岸打告「映山紅」美景。

新北農業局表示，萬里金山地區有一群超過半世紀耕耘和鑽研杜鵑花的花農，讓新北萬金地區成為杜鵑花苗最大產區。全國有8成杜鵑種苗從此地孕育，無論是品系、花況、種苗健康度，品質都堪稱是一等一上選品。

杜鵑花又名「映山紅」，每年2、3月是平戶杜鵑盛開季，杜鵑花海奼紫嫣紅美不勝收。杜鵑花的花語是天真、愛情、只屬於你，意指當見到滿山杜鵑盛開，就表示屬於你的愛情降臨了。

新北市為讓民眾認識萬金杜鵑之美，在萬里區瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園，種植春季常見的平戶杜鵑、台交杜鵑、烏來杜鵑、萬里小玫瑰杜鵑、瑪麗蓮夢露杜鵑、雙色瑪麗杜鵑和初冠雪杜鵑，數量高達1萬2000株。

農業局今天與荷蘭塗鴉藝術家FLEKS合作，以奔放的對比色彩與細膩視覺性的塗鴉技藝，呈現出杜鵑的形象，搭配夜間燈飾，讓民眾除了在白天欣賞杜鵑之美，夜晚時分也可感受另種浪漫風情。

農業局長李玟表示，萬里區瑪鋉運動公園及觀光公園的杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，歡迎民眾抽空前往欣賞花卉自然之美。民眾賞花應做好防疫措施，保持社交距離、全程禁止飲食及配戴口罩，並做到隨身垃圾不落地，共同維護萬金杜鵑花的棲地環境。

新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為萬金杜鵑彩繪。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為萬金杜鵑彩繪。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為平戶杜鵑。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為平戶杜鵑。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為瑪鋉運動公園的烏來杜鵑。圖／新北市農業局提供
新北市萬里區杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，農業局邀請民眾前往欣賞；圖為瑪鋉運動公園的烏來杜鵑。圖／新北市農業局提供

杜鵑 萬里

延伸閱讀

台北／春遊首選【陽明山國家公園】 來趟輕旅行賞繽紛櫻姿

2022陽明山花季開跑！賞櫻亮點美到3／20　還有雙星仙子見面會

「2022陽明山花季x三麗鷗明星」228連假必打卡！到台北後花園賞櫻、搶拍雙星仙子花海

陽明山花季開幕櫻花接力綻放 至228連假前後最佳賞花期

相關新聞

7縣市大雨特報！明又有冷氣團 各地雨增大再轉冷

中央氣象局稍早針對七縣市發布大雨特報。華南雲雨區影響，今基隆北海岸、宜蘭及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機...

官方粉專揪團請願「留下奈良美智畫作」 眾怒狂砲：情緒勒索太丟臉

日本藝術家奈良美智去年來台開展，不僅三地巡迴，更為台灣創作新作品《朦朧潮濕的一天》，為台日友好增添佳話。如今展覽順利落幕，畫作去留成為熱議話題，不少名人紛紛在社群表態希望留下該作品，「奈良美智特展」粉專也動用社群力量想蒐集粉絲對作品「留台的信念」，未料此舉未獲青睞，反遭粉絲砲轟「情緒勒索太丟臉」。

全國八成杜鵑種苗來自這裡 萬金杜鵑花季奼紫嫣紅登場

新北市政府推動「萬金杜鵑」計畫，在萬里區瑪鋉溪畔瑪鋉運動公園、觀光公園，種植7個品種，共近1萬2000株杜鵑，並邀國際知...

報時光電影報版NFT 重現經典台語文藝片風華

聯合線上旗下專營資料庫探勘、內容轉化與老派生活的品牌「報時光」，繼2021年攜手NFT平台「Jcard這咖」，發行以1950-1960年代經典台語電影廣告報版為主題的「時光大戲院」NFT並廣獲好評後，在今年接續推出更精彩多元的電影報版NFT。預定於2/22（二）中午12:00開賣的首波主打──「舊情也綿綿」，將以1960年代扣人心弦的台語文藝片為主題，帶領NFT藏家與影迷領會當年台語電影浪漫與苦情的特質。

薑薑泡腳+穴位按摩 改善手腳冰冷

寒流來襲，許多人感到手腳冰冷，連日來更有不少人因氣溫驟降而猝死。中醫師吳明珠建議，天氣寒冷時，「泡腳」是最簡便的驅寒保暖...

健康主題館／失智者年後情緒不穩 當心黃昏症候群

● 失智症患者或意識混亂的長者，易出現黃昏症候群

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。