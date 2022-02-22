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全國八成杜鵑種苗來自這裡 萬金杜鵑花季奼紫嫣紅登場
新北市政府推動「萬金杜鵑」計畫，在萬里區瑪鋉溪畔瑪鋉運動公園、觀光公園，種植7個品種，共近1萬2000株杜鵑，並邀國際知名塗鴉彩繪藝術家為「萬金杜鵑」創作作品，配合夜間燈飾設計，希望在瑪鋉溪河岸打告「映山紅」美景。
新北農業局表示，萬里金山地區有一群超過半世紀耕耘和鑽研杜鵑花的花農，讓新北萬金地區成為杜鵑花苗最大產區。全國有8成杜鵑種苗從此地孕育，無論是品系、花況、種苗健康度，品質都堪稱是一等一上選品。
杜鵑花又名「映山紅」，每年2、3月是平戶杜鵑盛開季，杜鵑花海奼紫嫣紅美不勝收。杜鵑花的花語是天真、愛情、只屬於你，意指當見到滿山杜鵑盛開，就表示屬於你的愛情降臨了。
新北市為讓民眾認識萬金杜鵑之美，在萬里區瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園，種植春季常見的平戶杜鵑、台交杜鵑、烏來杜鵑、萬里小玫瑰杜鵑、瑪麗蓮夢露杜鵑、雙色瑪麗杜鵑和初冠雪杜鵑，數量高達1萬2000株。
農業局今天與荷蘭塗鴉藝術家FLEKS合作，以奔放的對比色彩與細膩視覺性的塗鴉技藝，呈現出杜鵑的形象，搭配夜間燈飾，讓民眾除了在白天欣賞杜鵑之美，夜晚時分也可感受另種浪漫風情。
農業局長李玟表示，萬里區瑪鋉運動公園及觀光公園的杜鵑花已陸續綻放，花期到3月中旬，歡迎民眾抽空前往欣賞花卉自然之美。民眾賞花應做好防疫措施，保持社交距離、全程禁止飲食及配戴口罩，並做到隨身垃圾不落地，共同維護萬金杜鵑花的棲地環境。
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