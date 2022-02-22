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7縣市大雨特報！ 明又有冷氣團 各地雨增大再轉冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天清晨3時許，中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。圖／氣象局
今天清晨3時許，中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。圖／氣象局

中央氣象局稍早針對七縣市發布大雨特報。華南雲雨區影響，今基隆北海岸、宜蘭及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，大範圍降雨到明天。

吳德榮說，今晨低溫已較昨晨回升3至5度之多，截至5:03本島平地最低溫為台中大甲區的12.3度；其他各地區低溫：北部桃園楊梅區12.5度，南部台南六甲區13.1度，東部花蓮壽豐鄉12.8度。

吳德榮說，今冷空氣續減弱；氣溫雖已回升，感覺仍偏濕冷。各地持續有雨，雨勢時大時小，南台灣降雨時間相對較短。各地氣溫：北部13至18度，中部12至18度，南部13至24度，東部13至24度。

吳德榮說，明天鋒面及另一波大陸冷氣團南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再度轉冷，本島平地最低溫降回11度左右；明晚、中南部雨漸停歇。

吳德榮說，周四鋒面離開，連日大範圍多雨的型態改變，北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；受大陸冷氣團影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

吳德榮說，周五大氣轉乾，北、東雲量漸減，中南部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率；冷氣團白天起減弱，氣溫漸回升。周四、五兩天的清晨，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的輻射低溫，應注意。

吳德榮說，周六至下周一（228連假）各地持續晴朗穩定，唯下周日北海岸、東北角雲量略增、降雨機率略微提升；各地白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧，應注意。

吳德榮 冷氣團 低溫

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