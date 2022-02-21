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國境將鬆綁！旅行業號召一人一信給總統求關愛眼神

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣疫情趨穩，準備邊境鬆綁以及開放商務客。本報資料照片
台灣疫情趨穩，準備邊境鬆綁以及開放商務客。本報資料照片

台灣疫情趨穩，準備邊境鬆綁以及開放商務客，台北市旅行公會認為，紓困5.0專案被忽視，因此向總統蔡英文喊話，認為總統應正視觀光業不應該成為被忽視的少數，發起一人一封信方式給總統信箱，為觀光產業生存權打拼。

他表示，疫情之初，為了避免人才流失、動搖國本，交通部在紓困4.0，極力為觀光產業爭取各項紓困與振興的經費。但隨著防疫做出成效，觀光業卻得面臨紓困5.0專案被忽視的 窘境，對照政府過去台灣邁向觀光大國、亞洲旅遊重要目的地等期許，格外諷刺。

為此，台北市旅行公會向立委、交通部、行政院、總統府等單位爭取觀光產業的 生存權外，也希望透過全台觀光業者的力量，號召以一人一封信的方式，發送到總統蔡英文信箱，一起為觀光產業的生存權奮鬥。

台北市旅行公會表示，建議制定國際觀光接待防疫實施SOP，提供有意願接待相關業者名單；根據SOP流程規定，開設接待防疫訓練課程；公佈食、宿、遊、購、行的 業者名單，讓旅行社可以詢價；同時，預定排入遊程的相關景點、觀光設施，請該主管機關進行防疫措施與訓練。

台北市旅行公會說，對照同樣以觀光立國為國家發展核心戰略的日本，對於觀光產業的補助從疫情開始至今年3月，維持8至9成薪資補貼、房租補貼、以及低利貸款；但台灣旅行業配合國家的行政命令（邊境管制及入出境組團禁令），導致旅行業者營業收入減少9成，即使政府給予4成薪資補貼，業者仍然要負擔8成的費用（含勞退健保費）以及房租水電等管銷費用，可以說是海嘯第一排受創嚴重。

根據觀光局異動名單統計，旅遊從業人員從疫情前的4.2萬人降到現在的3.1萬人，而勞動部 無薪假統計中，旅行社占了近半約8,700人，全聯會則認為，實際執業人數不到一半，近2萬人僅留有勞健保，卻得到處打工自力更生。

公會表示，政府稅收超徵4034億元，政府防疫管制讓旅行業從業人員為了成為抗疫英雄，也成了無辜受害者，數萬人的犧牲，成就了大量的GDP成長；2年來業者債高築台，觀光業人才大量流失，眼見紓困5.0旅行業沒有被關愛到，奄奄一息的觀光立國價值就這樣被拔管了嗎？從業人員是旅行社最大的資產，沒有從業人員就沒有旅行社，沒有旅行社又何來觀光立國？

公會表示，培養一位專業外語的業務需要3年，不接地氣的政策，會讓台灣的國本快速流失，2030年要觀光立國的目標，將無人可以接待，急需政府的重視與救濟。

旅行社 疫情 北市

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