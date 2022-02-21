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推新設診所友善環境 衛福部3月開會溝通盼有共識

中央社 / 台北21日電

衛福部先前預告，新設診所須符合環境友善規範，多個民間團體力挺，但基層醫界認為有疑義。衛福部表示，將於3月召開政策溝通會議，盼取得各界共識。

衛生福利部於去年12月20日預告醫療機構設置標準第9條修正草案，新增診所通道、廁所、櫃台等處的友善設施相關規定，以因應未來超高齡社會以及保障身心障礙者就醫權益。

對此多個身心障礙與社福團體表達支持，民進黨立委吳玉琴日前召開「診所無障礙沒有不進步的道理」記者會，表達「堅定支持」衛福部預告的診所無障礙設置標準，希望醫界基層能一起為建立更友善的就醫環境，並為邁向高齡化社會的台灣超前部署。

但醫界對此有疑義，中華民國基層醫療協會上月發函給衛福部，提出5點建議，強調修正草案可能使未來新設診所或遷址的開業成本提高，且目前基層診所忙於防疫，建議待疫情結束後，再廣徵意見充分溝通。

衛福部醫事司長劉越萍今天告訴中央社記者，修法重點是因應高齡化現象，盼針對新設置的診所提供友善空間，目前共識是朝向進步的方向走，「只是走大步跟走小步的問題」。

劉越萍說，這項草案的預告期至2月18日截止，目前正在彙整各界意見，預計3月將會、醫界與民間團體分別展開座談會，之後再共同召開政策溝通會議，盼取得各界共識。

衛福部 高齡化 疫情

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