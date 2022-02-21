228連假易塞路段出爐 高公局規劃4國道及7替代道路因應

111年和平紀念日連續假期將屆(2月26日至2月28日)，預期出遊旅次多，國道會有大量車潮，高速公路局建議用路人儘量避開假期間國道重點壅塞路段及時段。

高工局表示，倘若用路人無法避免在該路段時段上路，除可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段，亦可節省行車時間。

高公局針對國道易壅塞路段，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾作為改道參考。國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國1國3新竹至台南地區雙向及國3中港系統至彰化市區南向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

高公局表示，地區短程者：於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等7條（替代道路路線可參考1968App或高公局網站）。