膽道癌治療曙光 國衛院改良處方延長存活、降低副作用

台灣一年超過2000人罹患膽道癌，7成患者晚期才確診而無法開刀，5年存活率僅1成，6成患者化療後有嚴重副作用。國家衛生研究院最新研究突破困境，證實改良型化療合併免疫治療(NGS)可提高腫瘤緩解率，延長中位數存活期，降低嚴重副作用發生率。

國家衛生研究院癌症研究所主治醫師蘇勇曄表示，膽道癌不常被討論，卻是沈默殺手，台灣2019年就有2343人確診，人數近似「癌王」胰臟癌2803人。膽道癌早期症狀包括上腹痛、嘔心嘔吐，食慾下降、體重下降，若能摸到腫塊或出現黃疸，都已屬晚期，6、7成病人都是晚期才確診，無法手術，只做全身性的治療。

蘇勇曄表示，目前國際標準治療是GC化療處方(gemcitabine加cisplatin)，25%病人腫瘤縮小超過三成，中位數存活期為11個月，西方人僅25%會出現中性白血球低下的嚴重副作用，但以日本人為例的東方人副作用發生率卻高達60%。嚴重白血球低下會導致病人易受到病菌攻擊，一旦感染，死亡率可達25%，副作用也會讓人虛弱、衝擊生活品質，即便腫瘤縮小到可開刀，病人也難以承受手術。

為突破治療困境，國衛院癌症研究所與國內多家醫院合作的「台灣癌症臨床研究合作組織(TCOG)針對台灣人體質研發改良型的NGS複方免疫化療，成功降低副作用發生率。蘇勇曄指出，NGS複方免疫化療包括每兩周注射一次傳統處方化療(gemcitabine)，每日口服化療藥(TS-1)、兩周注射一次免疫治療藥物(Nivolumab)。