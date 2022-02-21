為偏鄉育才 衛福部將招考「不分科社區專科護理師」

原鄉離島缺醫護，政府雖透過公費大學科系培育人力，公費護理系報考率卻只有三成。衛福部去年試辦招考「專科護理師碩士班公費生」，24個名額有48人來報考，今年決定繼續招生。護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，專科護理師臨床判斷能力強，執業率及長期留任率都高，預計五年內培育超過120名碩士級公費專科護理師，並於2023年首度招考不分科的「社區專科護理師」，希望能前進偏鄉，成為社區與居家醫療的重要助力。

蔡淑鳳表示，台灣平均每萬人有78個護理師，但原鄉離島卻只有全國平均的一半，護理人力嚴重短缺，但歷年大學公費護理系都只有三成報考率，不足以補足缺口。去年試辦招考專科護理師碩士班公費生，竟然有48個人來搶24個名額。今年起決定正式納入「原住民族及離島地區醫事人員第5期(111至115年)養成計畫」，每年招生24位專科護理師碩士公費生，希望五年培育超過120名專科護理師，修業年限大約2到4年，畢業後可填志願到原鄉離島服務修業年限的1.5倍，即大約3到6年。

蔡淑鳳表示，專科護理師的角色介於一般護理師和醫師之間，分為內科、外科、婦產科、兒科、精神科、麻醉科，都需要經過國家考試。專科護理師具備更強的臨床推理判斷能力，根據醫療院所預立的醫療流程，醫師不在場時，專科護理師可以對病人的症狀進行初判，執行較低風險醫療處置，例如傷口縫合、鼻胃管插管、開立生化檢驗單等。

蔡淑鳳表示，台灣的專科護理師執業率高達90%，留任超過四年的比率也高達90%以上，但目前大部分都在醫院工作。衛福部將於2023年首度開始招考「不分科」的「社區專科護理師」，希望有更多專科護理師進入社區，提供以為病人中心的服務，希望藉此增加原鄉離島病人的照護品質和醫療可近性，同時減輕醫師的負擔。

蔡淑鳳表示，今年專科護理師碩士公費生，將由國內五所大專校院協助培育，包括國立台灣大學、國立陽明交通大學、慈濟大學、長庚科技大學、國立台中科技大學。報名期間為3月21日上午9時起至4月22日下午5時止。招生簡章已公告於衛福部官網，及承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網，網路報名系統24小時開放。