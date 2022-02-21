快訊

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援

直播／今日本土+4、境外+45 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍眼淚比基尼美照驚艷全網 攝影高手曝絕佳位置與技巧

聯合報 / 記者李成蔭蔡家蓁／新北即時報導
金門一位簡姓女子身著比基尼衝出藍眼淚的美照驚艷各界。圖／讀者提供
金門一位簡姓女子身著比基尼衝出藍眼淚的美照驚艷各界。圖／讀者提供

身著比基尼衝出藍眼淚美照驚艷各界，照片中的簡小姐表示，自己關注藍眼淚動態很久了，一直期待哪一天能有美美合照；攝影高手許進西分析，若只是要簡單拍攝藍眼淚並不難，但若要拍出大自然感，則要到特定沙灘，簡小姐的創意及勇氣令人相當佩服。

金門藍眼淚是知名自然美景，近日剛好大爆發，不過適逢寒流來襲，金門有名簡姓女子身著比基尼泳裝從水中跳出，藍點星光、如絲綢般的光線瞬間在她周圍噴發，照片在網路傳開後引發熱議。

簡小姐說明，自己之前在網路社團看到藍眼淚照片後，一直期待哪一天能跟藍眼淚合照，也時刻關注藍眼淚動向，而就在昨日清晨1時得知有藍眼淚消息，就火速趕往現場，雖然當時氣溫僅6度，但仍決定穿比基尼下水拍照。

簡小姐表示，自己平時就有運動習慣，當天有幾位游泳高手陪同，且照片是在岸邊的樓梯拍下，基本上沒有安全問題，建議一般人還是不要輕易嘗試，除水質問題外，也有環境安全的考量，希望有關單位未來能規畫及提供安全的遊憩場域，並更加珍惜這樣特殊的觀光資源。

許進西分析，藍眼淚在聚集時，即便是人體大動作，手機也能清楚拍到人體及藍眼淚美景，簡小姐應該就是利用聚集時再大幅擾動，而拍出美照，真的對她的創意及勇氣感到佩服。

許進西指出，初學者要拍攝藍眼淚，只要在藍眼淚聚集處撥個水就會閃閃發亮；進階者若要追逐藍眼淚、拍攝大自然風格的美景，則可以到金門成功沙灘、后湖沙灘等地，但呼籲民眾拍攝時還是安全最重要。

金門藍眼淚是知名自然美景，近日剛好大爆發，不過適逢寒流來襲，金門有名簡姓女子仍身著比基尼下水合照。圖／讀者提供
金門藍眼淚是知名自然美景，近日剛好大爆發，不過適逢寒流來襲，金門有名簡姓女子仍身著比基尼下水合照。圖／讀者提供

攝影高手許進西分析，藍眼淚在聚集時，即便是人體大動作，手機也能清楚拍到人體及藍眼淚美景，簡小姐應該就是利用聚集時再大幅擾動，而拍出美照，對她的創意及勇氣感到佩服。圖／讀者提供
攝影高手許進西分析，藍眼淚在聚集時，即便是人體大動作，手機也能清楚拍到人體及藍眼淚美景，簡小姐應該就是利用聚集時再大幅擾動，而拍出美照，對她的創意及勇氣感到佩服。圖／讀者提供

藍眼淚 比基尼

延伸閱讀

美佛州沙灘外直升機驚險墜海2人送醫 影片曝光

巴戈曾幫金門官窯代言 友人聞過世消息好不捨

吉普車誤闖墾丁秘境沙灘 墾管處將開罰

從戰地轉身、被藍眼淚包圍！ 「微光馬祖」醞釀幸福 深具國際觀光魅力

相關新聞

為偏鄉育才 衛福部將招考「不分科社區專科護理師」

原鄉離島缺醫護，政府雖透過公費大學科系培育人力，公費護理系報考率卻只有三成。衛福部去年試辦招考「專科護理師碩士班公費生」...

藍眼淚比基尼美照驚艷全網 攝影高手曝絕佳位置與技巧

身著比基尼衝出藍眼淚美照驚艷各界，照片中的簡小姐表示，自己關注藍眼淚動態很久了，一直期待哪一天能有美美合照；攝影高手許進...

創新家常台菜 老新台菜打造高雄飲食風尚

高雄老新台菜將一道道魚翅海鮮羹、魷魚螺肉蒜、白鯧米粉等「老派台味」變成時髦料理，餐館融合台式復古及時尚情懷的空間，隱約透露著「老台菜・新滋味」挑動饕客味蕾，旅遊高雄到老新吃台菜，對味也對胃。

健康主題館／燕麥奶不是奶 不能取代牛奶、豆漿

近幾年植物奶蔚為風潮，以「燕麥奶」最受歡迎，占據超商整排醒目位置，豆漿和牛奶相形失色。營養師提醒，別被名詞誤導…

高中生通勤省錢術 揪共乘、騎YuBike練腳力 月省上千元

萬物皆漲的時代，交通費也是孩子教育的一項支出，尤其高中職階段已非學區制，加上課後補習，學生族交通費每月動輒上千元，當然能省則省。雄女與雄商近3個月試辦「MeN Go揪共乘」預約計程車，省錢又省時間；中正高工學生的Ubike使用率，則是全市第一；高雄大旗美九區高中職學生最幸福，上下學有免費交通車可搭。...

EMU900型區間車車門異常 台鐵本周與韓商開會研商

有「史上最美區間車」之稱的台鐵新購EMU900型區間車，車門頻傳異常，昨(20日)1235次列車連續3門出現異常，台鐵表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。