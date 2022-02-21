中醫典藉寫蛹蟲草治呼吸道疾病 科學驗證真的有效

天氣冷，容易誘發上呼吸道感染和相關疾病，大葉大學運用產學合作提升研究能量，食品暨應用生物科技學系協助廠商測試蛹蟲草子實體膠囊對小鼠呼吸道的保護效果，相關成果「用以改善呼吸道疾病之蛹蟲草組合物」已取得發明專利，未來將可幫助民眾減緩病症的不適。

大葉大學食品暨應用生物科技學系教授蔡明勳今天表示，106年度獲經濟部工業局中小企業即時技術輔導計畫補助，系上師生攜手大榮生物科技股份有限公司產學合作，協助大榮生技針對公司研發的兩項蛹蟲草相關產品，進行是否對呼吸道有保護作用的動物試驗，實驗結果證實具有呼吸道的保護效果，並發現複方產品只要低劑量就可抑制炎症反應，

他說，呼吸道感染可能引發肺炎，當初執行研究計畫是希望能減少呼吸道疾病，希望透過這項研發成果幫助大家提升自體免疫能力，避免病毒對身體的影響，實驗結果令人滿意，大葉大學協助廠商申請中華民國發明專利，去年10月順利通過。

「用以改善呼吸道疾病之蛹蟲草組合物」專利由食生系教授蔡明勳、中山醫大生醫系副教授王淑紅與大榮生技前瞻技術長趙士慶、研發長尤新輝、董事長游富華共同發明。

大榮生技前瞻技術長趙士慶指出，文獻研究談到蛹蟲草有益肺補腎的特性，台灣人常見呼吸道過敏等問題，已在蛹蟲草生產技術已相當成熟的大榮生技期盼能透過科學驗證蛹蟲草的功效，進一步針對國人開發保護呼吸道的產品。