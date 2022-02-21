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雄獅旅遊推出「四代店」科技x未來感翻轉業界

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
雄獅推出新型態四代店，設計概念空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，圖為新左營車站門市。圖／業者提供
雄獅推出新型態四代店，設計概念空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，圖為新左營車站門市。圖／業者提供

因應後疫情時代旅遊型態轉向國旅，為接觸更多消費者，及完善旅客出遊體驗，雄獅旅遊宣佈進行門市轉型升級，以Regional Hub和服務旅客為核心概念，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站，推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市也預計下半年改裝完成。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍，雄獅門市不再只是旅遊產品販售諮詢的據點，將提供更多元服務面向，成為消費者旅遊體驗的重要場域。

游國珍表示，雄獅從海外轉國旅的關鍵策略就是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」轉變為「報到的地方」。

游國珍指出，未來新型態四代店除了規劃進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，擴大場域影響力，店內除販售旅遊產品外，更結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，也規劃與地方政府串連觀光產業資源，擴大服務能量。

游國珍表示，雄獅旅遊新型態四代店進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感，為台灣旅遊業者首創，空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感，將整體空間打造如工藝品般簡約和諧。

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