巴掌仙子的靠山 新竹馬偕小兒加護團隊24小時日夜守護

新竹41歲蔡姓女子經多年努力好不容易懷孕，卻在24周發生嚴重子癲前症，經新竹馬偕醫院婦產科與新生兒科醫師緊密聯繫，安胎至27周時，又因蔡女血壓居高不下、胎盤功能嚴重退化，即安排生產，雖然嬰兒出生時僅590克，但經努力終健康長大，現已1歲3個月。

新竹馬偕醫院指出，院內小兒加護團隊有4名專任新生兒科主治醫師及27名擁有新生兒高級急救證照的臨床護理師，具有豐富的專業新生兒急重症整合醫療經驗、為小周數、病況複雜困難、重症早產兒提供全方位照顧，全年無休、24小時守護，更是竹苗地區新生兒醫療網轉送中心。

新竹馬偕醫院小兒科主任連啟宏說，20年來在小兒加護團隊照顧順利出院的寶寶，最小周數是23周加0，最小的存活體重是490克，醫院共收治小於1000公克早產兒409名，及小於37周2127名早產兒。

早產兒因身體發育尚未成熟，容易引發腦出血、呼吸窘迫症候群、肺支氣管發育不良、視網膜病變、腸胃功能不佳、生長遲滯等症狀。醫療團隊多專科整合照顧，密集監測病況輔以超音波追蹤、對於肺部呼吸問題給予適當藥物及機器輔助、眼科醫師早期視網膜篩檢，以提早發現問題及時治療、復健科早療團隊從小兒加護病房到後續早期療育提供完整復健。

新生兒科醫師陳政偉指出，28周前早產兒比足月出生的孩子，屬於產生腦性麻痺、視力、聽力、神經性方面併發症的高危險群。臨床研究也指出，極低體重早產兒更容易出現神經動作、心智、語言等發展遲緩問題，因此出院後仍需長期照顧及追蹤。