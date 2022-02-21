低溫乾燥+長時追劇 眼睛乾癢病人約增3成

近日連續低溫又颳寒風，不少民眾因眼睛乾澀、刺痛、癢腫到眼科報到，醫師指低溫乾燥氣候容易使淚液過度蒸發，無法保持眼球濕潤，導致眼睛出現乾眼症不適症狀，嚴重的角膜上皮甚至會受損。

高雄阮綜合醫院眼科醫師李怡萱表示，一對60幾歲的江姓夫妻上周連幾天出外走春，到港都碼頭、澄清湖畔漫步，晚上再滑手機追劇，結果雙雙感到眼睛痠澀，刺癢、有異物感，不自覺猛眨眼、揉眼睛，一同就醫。另名56歲鄭姓家庭主婦上周騎車去市場買菜，眼錆刺刺扎扎以為進沙子，隔天症狀加劇，像被針刺，痛得睜不開，眼皮也腫了。

李怡萱說，這幾天連續低溫，寒風刺骨，乾燥冷空氣夾帶空汙，容易使淚液過度蒸發，致眼球表面無法保持濕潤，出現眼睛乾澀、刺痛、異物感，畏光、短暫視力模糊等乾眼症不適症狀，嚴重的角膜上皮也可能受損。

她說，冬天較乾燥，是乾眼症好發季節，民眾在颳風的戶外、冷氣房；騎機車、騎單車或長時間閱讀、使用3C產品，都容易導致眼睛不適，近期門診求診病患約增3成，以中年女性占多數，接受過白內障、青光眼手術的中老年人也多見，原本有眼睛、呼吸道過敏問題及長期配戴隱形眼鏡的人也容易誘發。

這類乾眼症的治療，症狀輕微者可點人工淚液或擦人工淚液的替代物凝膠或軟膏幫助補充淚水，也可適度熱敷眼部緩解。較嚴重的就需施用消炎藥物、環孢素、自體血清。民眾如果出現眼睛痠澀、癢痛、異物感、灼熱感等乾眼症狀，最好就醫診斷，精準治療。