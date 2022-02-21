寒流低溫低谷已過 彭啟明曝見到陽光的時間點

氣象達人彭啟明表示，入冬以來最冷的一波，不僅強度夠，持續時間也較長。強冷空氣配合上水氣，濕冷的感受特別明顯，冷空氣的威力在周日中午就顯著探底，以台北市標準氣象站來看，最低到10.3度，周日傍晚雖一度有往下探，但一直沒有更低。

他表示，目前有緩步回升的趨勢，但這非常的慢，由於濕度很高，體感溫度變化很少，感受相差不大，但至少強冷空氣沒有再更進一步增強，也就是這波冷空氣最低的谷底已經度過，未來幾天將逐步緩慢回溫。

彭啟明表示，這波強冷空氣也讓中國東岸長江流域附近跌到將近零度，連廣東福建也都只有3至5度低溫，金門馬祖也只有2至4度，台灣本島的各縣市約在8至10度間。從今天開始，每天將緩步回溫一些，不過周一到周三，不是太明顯。

他說，尤其周三時北方冷空氣略增強，也有鋒面接近，雨勢會略多一些，溫度稍降，北部才約13至15度，中南部14至20度，至少感受不會那麼冷。

他表示，要顯著回溫有感，可能要到周四周五到這周末連假期間，北方冷高壓顯著東移出海，整個大環境改變，會較為顯著，北部會到16至22度，中南部17至24度，和目前寒冷相比，會有春天回溫的感覺。

彭啟明說，這幾天接連受到中國南方雲系東移影響，各地持續有雨，仍以中部以北持續時間較長，也很難有短暫空檔，目前滯留鋒面正位於廣東福建附近，持續有水氣發展並東移，周一到周三台灣各地仍持續有雨勢，不過南部會先緩和一些，雨勢會略為減緩，不過都仍有短暫陣雨發生。

彭啟明表示，雨勢上要緩和，要到周四，華南雲雨帶會顯著減弱，台灣附近水氣減少，東北風也減弱，東北部迎風面仍有局部短暫陣雨，但整體而言，各地可以看見陽光的時機點將出現，持續到周末及下周一，民眾可以期待規劃周末，可以享受睽違已久的陽光。當然春天的特性仍是變化很快，還是有變動度，仍要更新預報資訊。

他說，這一波寒流，猝死或緊急送醫的人口突然增加許多。更有許多會讓身體感到不舒服，這是典型環境改變的壓力讓身體不適，通常和最低溫度的谷底發生會有幾天的時間落差，這幾天仍有可能發生，提醒您這幾天仍要關注身邊親友的健康。