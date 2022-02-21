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凍未條！台中大甲低溫8度 吳德榮：寒流濕冷今起漸弱

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，今受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。圖／本報資料照片
中央氣象局表示，今受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。圖／本報資料照片

中央氣象局表示，今日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，華南雲雨區東移影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為有雨的天氣，基隆北海岸及東北部地區局部有大雨發生的機率。

明(22日)寒流逐漸減弱，北部及東北部地區天氣仍偏冷，其他地區早晚也冷；華南雲雨區東移影響，台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有雨，中部、東部、東南部及澎湖有短暫雨，南部地區為局部短暫雨。今日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及馬祖、澎湖、金門有長浪發生的機率。

寒流影響，今(21日)金門有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，台南以北、宜蘭及澎湖有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生的機率(橙色燈號)；高雄及花蓮亦有10度以下氣溫發生機率(黃色燈號)，中央氣象局發布低溫特報，請注意。

中央氣象局表示，受到華南雲雨區影響，今(21)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(21日)晨台灣上空佈滿中低雲，台南以北有降水回波；各地有降雨，南台灣雨最少。今晨氣溫大多已從谷底小幅回升，截至清晨4時53分，本島平地最低溫為台中(大甲區)的8.0度；其他各地區低溫：北部(桃園楊梅區)8.8度，南部(台南學甲區)9.5度，東部(宜蘭三星鄉)9.6度。

吳德榮表示，今(21日)白天起至明(22)日「寒流」逐日減弱；今氣溫略回升，仍很寒冷，明氣溫續升，天氣濕涼微冷。今、明兩天，各地有雨；雨時大時小，降雨時間都長、南台灣相對較短。今日各地氣溫：北部9至15度，中部8至17度，南部10至20度，東部10至19度。

他表示，週三(23日)「鋒面」及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。週四(24日)「鋒面」離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨、桃園以南晴朗穩定；冷空氣影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

吳德榮說，週五、六(25、26日)大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率；冷空氣漸減弱，白天逐日回暖，入夜「輻射冷卻」效應強，清晨竹苗及中部局部地區仍有10度左右的輻射低溫。下週日、一(27、28日)各地持續晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有霧。

中央氣象局發布低溫特報。記者彭宣雅／攝影
中央氣象局發布低溫特報。記者彭宣雅／攝影

寒流 金門 吳德榮

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