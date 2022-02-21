租書店是「消失中的行業」？ 漫迷讓20年白鹿洞重生

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
漫迷解永華接手20年歷史的師大白鹿洞租書店，並發想「師大白鹿洞穴居計畫」，將租書店地下室轉為展演空間，希望吸引新的租書店讀者。記者陳宛茜／攝影
漫迷解永華接手20年歷史的師大白鹿洞租書店，並發想「師大白鹿洞穴居計畫」，將租書店地下室轉為展演空間，希望吸引新的租書店讀者。記者陳宛茜／攝影

面對線上漫畫、串流平台的崛起，租書店面臨一波波倒閉潮，屢屢被媒體報導為「消失中的行業」。解永華卻在兩年前接手近20年歷史的「師大白鹿洞」租書店，為店中10多萬本漫畫書尋找出路。去年她發想「師大白鹿洞穴居計畫」，將租書店地下室打造為展演空間，讓店內收藏的DVD、漫畫書結合讀書會、小型電影院等創新服務；並定期出版實體刊物「洞報」，讓租書店往社區型書店邁進。她認為，即使在網路時代，租書店仍有存在的空間。

租書店曾是台灣人最重要的閱讀空間，面對平板、手機帶來的線上漫畫衝擊掀起倒閉潮，從2000年的5000家迅速衰退為今天的不到30家。1996年成立的「白鹿洞」是台灣首個結合影音光碟和書籍租借服務的連鎖租書店，從極盛時期的50家凋零為今天的七、八家。解永華卻在大家最不看好的時刻，決定接手此一夕陽產業，希望透過新世代的力量讓租書店重生。

30多歲的解永華，從小就是漫畫迷，租書店幾乎是她的第二個家。她大學時代便在師大白鹿洞工讀、曾擔任漫畫出版社業務，兩年前得知師大白鹿洞要收決定接手，「我只知道不接下我會後悔」。對她來說，店內收藏的10多萬本漫畫書，等於一部台灣漫畫史。

為了留住舊讀者，解永華讓師大白鹿洞保留傳統的租書店氛圍、「冷氣要冷、光線要亮」，並舉辦徵集舊照片喚醒大家對租書店的回憶；為了找來新讀者，她將地下室改造成小型展演空間，舉辦電影會、讀書會等展演活動。解永華分析，曾是「金雞母」的租書店，許多開設於繁華的街弄之中。師大白鹿洞也位在師大路精華區，可以成為此區的「文化基地」，善用租書店資源與出版社、電影節異業合作。

解永華認為，即使在網路和串流平台時代，讀者還是需要租書店。她舉例，店裡有一批死忠的媽媽讀者，她們從高中起搶著到租書店閱讀席絹、樓雨晴等人的言情小說。然而如今言情小說市場轉往大陸，台灣言情小說作者僅出數量有限的自製書。她都會設法去訂貨、搶貨放在店中。店內還有許多大叔級的武俠迷，即使當了律師還是周周往租書店跑。許多漫畫要讀了才知道魅力，許多漫畫讀者是先到租書店租，看完再買下收藏，租書店仍是培養漫畫迷的重要管道。

店裡放了師大白鹿洞從2004年開始「連載」的工作日誌，裡頭有解永華從青春到現在的種種記憶。她表示，就算再經歷幾次物換星移、員工換血，「白鹿洞精神」會在師大路「開著黃色的暖光，屹立不搖。」

師大白鹿洞租書店有豐富的ＤＶＤ收藏，漫迷解永華將其打造為小型展演空間，通往地下室的走道有濃濃的電影感。記者陳宛茜／攝影
師大白鹿洞租書店有豐富的ＤＶＤ收藏，漫迷解永華將其打造為小型展演空間，通往地下室的走道有濃濃的電影感。記者陳宛茜／攝影
漫迷解永華接手20年歷史的師大白鹿洞租書店，並發想「師大白鹿洞穴居計畫」，將租書店地下室轉為展演空間，希望吸引新的租書店讀者。記者陳宛茜／攝影
漫迷解永華接手20年歷史的師大白鹿洞租書店，並發想「師大白鹿洞穴居計畫」，將租書店地下室轉為展演空間，希望吸引新的租書店讀者。記者陳宛茜／攝影

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