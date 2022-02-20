全台急凍 醫師籲床邊放外套、注意胸悶防猝死

寒流發威，今、明兩天最冷，各地都傳出10度以下低溫，甚至連馬祖都首次下冰霰。由於氣溫急遽下降，全台各地急病救護或天冷猝死案件也激增。台大心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道表示，氣溫差距攝氏10度風險升高，心血管病人不穩定的狀況約增加三至五倍，因此建議一定要做好保暖，並留意自己是否有胸悶等症狀，並儘速就醫。

全台急凍，王宗道表示，當皮膚接觸冷空氣的面積越大，血管越容易收縮，導致血壓升高；若血壓飆高的位置在腦血管，則容易導致腦中風。因此原本心律不整、心血管狹窄症狀者，容易血管收縮造成情況不穩。氣溫若持續偏低，身體、血管較能習慣，比較不會有急劇收縮的狀況；反之氣溫若差距過大，則發生猝死的風險升高，因此皮膚接觸冷空氣的面積愈少愈好。

預防天冷猝死，王宗道表示，最關鍵是個人要能掌握自身的狀況。原本就有心血管疾病者，就算正服用藥物控制，也要在早上起床、晚上睡前定時量測血壓，注意是否平穩。另外，也要留意氣溫下降期間，是否有胸悶、喘不過氣等症狀，若頻率增加或是合併全身性症狀如冒冷汗、想吐，則一定要進快就醫，千萬不能心存僥倖，等到隔天或過一段時間才就醫，「往往憾事就在這時候發生」。

而一旦預知寒流來襲，王宗道建議，可多喝熱水，保持身體溫暖，並可放一件厚衣服在床邊，晚上上廁所時可以套上，避免身體突然大面積接觸到冷空氣。另外，此時不宜到戶外運動，最好改為室內運動，以降低天冷猝死的風險。