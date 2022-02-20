快訊

新北首間因少子化退場高中職 網友嘆「二開」少一校

天冷猝死？ 宜蘭2長者睡夢中、1人泡湯時走了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台急凍 醫師籲床邊放外套、注意胸悶防猝死

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷。記者曾吉松／攝影
今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷。記者曾吉松／攝影

寒流發威，今、明兩天最冷，各地都傳出10度以下低溫，甚至連馬祖都首次下冰霰。由於氣溫急遽下降，全台各地急病救護或天冷猝死案件也激增。台大心臟血管科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道表示，氣溫差距攝氏10度風險升高，心血管病人不穩定的狀況約增加三至五倍，因此建議一定要做好保暖，並留意自己是否有胸悶等症狀，並儘速就醫。

全台急凍，王宗道表示，當皮膚接觸冷空氣的面積越大，血管越容易收縮，導致血壓升高；若血壓飆高的位置在腦血管，則容易導致腦中風。因此原本心律不整、心血管狹窄症狀者，容易血管收縮造成情況不穩。氣溫若持續偏低，身體、血管較能習慣，比較不會有急劇收縮的狀況；反之氣溫若差距過大，則發生猝死的風險升高，因此皮膚接觸冷空氣的面積愈少愈好。

預防天冷猝死，王宗道表示，最關鍵是個人要能掌握自身的狀況。原本就有心血管疾病者，就算正服用藥物控制，也要在早上起床、晚上睡前定時量測血壓，注意是否平穩。另外，也要留意氣溫下降期間，是否有胸悶、喘不過氣等症狀，若頻率增加或是合併全身性症狀如冒冷汗、想吐，則一定要進快就醫，千萬不能心存僥倖，等到隔天或過一段時間才就醫，「往往憾事就在這時候發生」。

而一旦預知寒流來襲，王宗道建議，可多喝熱水，保持身體溫暖，並可放一件厚衣服在床邊，晚上上廁所時可以套上，避免身體突然大面積接觸到冷空氣。另外，此時不宜到戶外運動，最好改為室內運動，以降低天冷猝死的風險。

寒流 腦中風 保暖

延伸閱讀

天冷猝死？宜蘭2長者睡夢中、1人泡湯時走了

升級寒流 今年最強冷空氣 周六起襲全台有雨凍3天

相關新聞

一張圖看天氣！明下探10度「冷到不想上班」 全台有雨

寒流發威加上華南雲雨區影響，中央氣象局表示，周三之前全台又濕又冷，明晨更是「冷到不想上班」，北部、中部僅10度以下，南部...

國旅券使用率不到四成 王國材：剩餘款項規畫促銷國旅

交通部觀光局「國旅券」目前使用率不到四成，挨批無法帶動市場，交通部長王國材今天表示，會加強行銷及鼓勵使用，國旅券可以用到...

全台急凍 醫師籲床邊放外套、注意胸悶防猝死

寒流發威，今、明兩天最冷，各地都傳出10度以下低溫，甚至連馬祖都首次下冰霰。由於氣溫急遽下降，全台各地急病救護或天冷猝死...

台鐵EMU3000新路線 預計3月底行駛台中經南迴到台東

台鐵EMU3000新型城際列車去年底已上路營運，先行駛樹林發車經台北往返花蓮及台東，預計3月底增闢新路線，行駛台中經南迴...

地牛翻身！東部海域4.9地震 最大震度宜蘭2級

地牛翻身！中央氣象局發布地震報告，今天晚上6時49分台灣東部海域發生芮氏規模4.9地震，深度25.9公里。

Uber Eats、foodpanda皆推年訂閱制搶客 3月底前享早鳥優惠

疫情期間許多民眾頻繁使用外送，訂購頻率大增也讓滿額免外送費的外送平台訂閱制順勢而起。繼foodpanda推出年費制訂閱方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。