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一張圖看天氣！明下探10度「冷到不想上班」 全台有雨

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一張圖看天氣！明下探10度「冷到不想上班」 全台有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。寒流發威加上華南雲雨區影響，中央氣象局表示，21日清晨將「冷到不想上班」。 聯合報系資料照片
示意圖。寒流發威加上華南雲雨區影響，中央氣象局表示，21日清晨將「冷到不想上班」。 聯合報系資料照片

寒流發威加上華南雲雨區影響，中央氣象局表示，周三之前全台又濕又冷，明晨更是「冷到不想上班」，北部、中部僅10度以下，南部12度以下，金門馬祖更只有4度到7度。

降雨部分，氣象局表示，周一至周三全台有雨，又濕又冷，北海岸持續雨勢大，周四水氣漸少，北、東半部、中南部山區有短暫雨，中南部多雲；周五過後水氣再減少，東半部偶有雨，西半部晴朗。

氣象局提醒，今晚到周一清晨非常寒冷，周一白天稍稍回溫但仍寒冷，周二寒流減弱，但水氣多，感受濕冷；周三、周四又有一股弱冷空氣南下，再稍降溫，周五後冷空氣減弱，水氣明顯減少，逐漸回暖。

氣象局說，周四前沿海風強浪大，周一前有長浪，海邊活動、作業注意安全，外島往返要留意交通資訊。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 寒流 金門 馬祖

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