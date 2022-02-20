Uber Eats、foodpanda皆推年訂閱制搶客 3月底前享早鳥優惠
疫情期間許多民眾頻繁使用外送，訂購頻率大增也讓滿額免外送費的外送平台訂閱制順勢而起。繼foodpanda推出年費制訂閱方案之後，Uber Eats近日也宣布「優饗方案」啟動「年訂閱制」，除了訂單滿199元享無限次0元外送費優惠、不定期推出專屬折扣之外，即日起至2022年3月31日前，還可以7.5折優惠價搶先訂閱。
Uber Eats「優饗方案」年訂閱制，全台18個營運城市消費者皆可訂購與使用，只要於平台上點選符合優惠資格的店家且以及訂單金額滿199元，即享無限次免外送費優惠；而且，有別於月訂閱制僅可於會員訂閱的特定地區使用，年訂閱制的各式優惠和折扣在全台營運範圍皆適用。即日起至2022年3月31日23:59搶先購期間，Uber Eats App採階段性隨機方式開放使用者訂購，搶先購優惠價格為首年1,080元，相當於每月90元，一年可以省下360元，優惠期間結束後，年訂閱制將以1,200元（相當於每月100元）提供訂閱。
而foodpanda自2月14日起也已全面更新pandapro訂閱方案，提供年費制、半年制、月費制等不同訂閱方案，每種方案皆有消費滿179元享無限次免費外送服務及不定期專屬優惠，且全台21縣市均適用。另外，3月31日前訂閱pandapro年費制，享限時優惠價999元（原價1,299元），平均每月只要84元，再加碼送14張、總計價值480元的優惠券。
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