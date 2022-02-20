快訊

北投男入境31天才確診 曾去士林監理站、天母SOGO鼎泰豐

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

Uber Eats、foodpanda皆推年訂閱制搶客 3月底前享早鳥優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats啟動「優饗方案」年訂閱制，消費滿199元享有無限次免外送費優惠，全台Uber Eats營運範圍都能購買與使用。圖／Uber Eats提供
Uber Eats啟動「優饗方案」年訂閱制，消費滿199元享有無限次免外送費優惠，全台Uber Eats營運範圍都能購買與使用。圖／Uber Eats提供

疫情期間許多民眾頻繁使用外送，訂購頻率大增也讓滿額免外送費的外送平台訂閱制順勢而起。繼foodpanda推出年費制訂閱方案之後，Uber Eats近日也宣布「優饗方案」啟動「年訂閱制」，除了訂單滿199元享無限次0元外送費優惠、不定期推出專屬折扣之外，即日起至2022年3月31日前，還可以7.5折優惠價搶先訂閱。

Uber Eats「優饗方案」年訂閱制，全台18個營運城市消費者皆可訂購與使用，只要於平台上點選符合優惠資格的店家且以及訂單金額滿199元，即享無限次免外送費優惠；而且，有別於月訂閱制僅可於會員訂閱的特定地區使用，年訂閱制的各式優惠和折扣在全台營運範圍皆適用。即日起至2022年3月31日23:59搶先購期間，Uber Eats App採階段性隨機方式開放使用者訂購，搶先購優惠價格為首年1,080元，相當於每月90元，一年可以省下360元，優惠期間結束後，年訂閱制將以1,200元（相當於每月100元）提供訂閱。

而foodpanda自2月14日起也已全面更新pandapro訂閱方案，提供年費制、半年制、月費制等不同訂閱方案，每種方案皆有消費滿179元享無限次免費外送服務及不定期專屬優惠，且全台21縣市均適用。另外，3月31日前訂閱pandapro年費制，享限時優惠價999元（原價1,299元），平均每月只要84元，再加碼送14張、總計價值480元的優惠券。

3月31日前訂閱pandapro年費制，享限時優惠價999元，再加碼送14張、總計價值480元的優惠券。圖／foodpanda提供
3月31日前訂閱pandapro年費制，享限時優惠價999元，再加碼送14張、總計價值480元的優惠券。圖／foodpanda提供
Uber Eats即日起至3月31日逐步推出「優饗方案」年訂閱制搶先購活動，期間內人人都有機會以7.5折優惠價訂閱。圖／Uber Eats提供
Uber Eats即日起至3月31日逐步推出「優饗方案」年訂閱制搶先購活動，期間內人人都有機會以7.5折優惠價訂閱。圖／Uber Eats提供

Uber foodpanda 疫情

延伸閱讀

宏碁開學季主推輕薄筆電 登錄送即享券、抽foodpanda美食金

Uber Eats訂閱制年約75折 搶攻長期訂閱戶

9成人沒發現！他問「Foodpanda貓熊耳朵為啥剪一塊」釣出網友神回覆

Uber Eats熱門咖啡店買1送1 優饗會員再享7.5折 情人花束首開賣

相關新聞

Uber Eats、foodpanda皆推年訂閱制搶客 3月底前享早鳥優惠

疫情期間許多民眾頻繁使用外送，訂購頻率大增也讓滿額免外送費的外送平台訂閱制順勢而起。繼foodpanda推出年費制訂閱方...

【影音】u故事／棒球總教練開不賣書的書店 偏鄉孩子練成文武雙全

「偏鄉只有快樂，但是少了一些東西，你覺得少了什麼？少了希望嘛！」胡文偉多年來陪伴偏鄉孩子的心得，成了他繼續待在花蓮縣新城鄉的理由。目前擔任新城國小棒球隊總教練，實際上也是球隊孩子們的生活導師，舉凡生活起居、課輔陪伴都能看到他的身影。...

民眾指陽明山疑似下冰霰 陽管處：那是雨

入冬首波寒流襲台，且水氣偏多，中央氣象局預估，全台3000公尺以上高山可望下雪，有民眾指陽明山中午疑似下起冰霰，但陽管處...

內湖樂活公園賞夜櫻倒數 寒櫻近尾聲 二區八重櫻正綻放

台北市內湖樂活公園「樂活夜櫻季」展期至2月28日，目前第一區寒櫻花期已達尾聲，第二區八重櫻正燦爛綻開，民眾要到內湖賞櫻，...

桃園天穿日重現客家古禮 首辦20萬尞天穿線上徵件競賽

今天農曆正月20日客家人「天穿日」，桃園市政府客家事務局今天上午舉辦天穿日古禮祭天祈福儀式，採客家最高古禮「三獻吉禮」結...

疫情重創高雄機場去年僅83餘萬旅次 新航廈2025年動工

根據民航局評估，高雄國際機場在2035年運客量將達1023萬人次，原有的2航廈將不敷使用。民航局推動新航廈興建計畫，近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。