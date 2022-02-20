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內湖樂活公園賞夜櫻倒數 寒櫻近尾聲 二區八重櫻正綻放
台北市內湖樂活公園「樂活夜櫻季」展期至2月28日，目前第一區寒櫻花期已達尾聲，第二區八重櫻正燦爛綻開，民眾要到內湖賞櫻，要把握最後機會。
台北市公園處表示，有別於寒櫻粉紅色的初戀滋味，有著鮮豔色澤的八重櫻，宛如熱戀中的情侶，充滿熱情與活力，搭配夜晚燈光照映，讓內溝溪步道成為台北夜晚最浪漫的櫻花步道。另外，民眾也可以繼續沿著康樂步道往內溝溪上游走，步道周邊的昭和櫻也正接棒綻放，櫻花一直延續到五分埤附近。
北市公園處提醒，因應疫情，樂活夜櫻季的假日活動改為臉書粉絲團線上活動，針對如何在夜間燈光下把櫻花拍好拍美，推出手機拍攝教學，民眾到樂活公園除欣賞夜櫻，更可以將這份短暫燦爛的回憶永恆記錄留存。
為了讓民眾賞櫻、也可以振興周邊商圈，民眾賞夜櫻後，也可以到樂活公園周邊友善店家，出示活動官網友善店家頁面，就可以獲得店家針對花季期間提供的活動專屬優惠，如今年東湖商圈的食分樂與阿曼蕾，於花季期間消費，能享有獨家櫻花造型餅乾。
公園處也提醒，民眾賞花仍不忘防疫，提醒體溫超過37.5度時請勿入場，也務必做好個人健康防護措施、勤洗手及配合各項防疫規範，如現場禁止飲食、拍照不可脫掉口罩等。
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