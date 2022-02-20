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桃園天穿日重現客家古禮 首辦20萬尞天穿線上徵件競賽
今天農曆正月20日客家人「天穿日」，桃園市政府客家事務局今天上午舉辦天穿日古禮祭天祈福儀式，採客家最高古禮「三獻吉禮」結合客家八音團司樂，重現及傳承逐漸失傳的客家古禮，客家事務局長黃傅淑香表示，客家習俗過了天穿日，新年才算結束，透過天穿日祭天儀式，感念女媧娘娘恩澤，為市民祈求平安，深具文化傳承意義。
客家傳統習俗中，天穿日蘊含讓大地休養生息意涵，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神，桃園市府客家局慶祝客家人特有「天穿日」節慶，在桃園市客家文化館假日廣場舉辦祭天儀式，由黃傅淑香主持，重現客家古禮「三獻吉禮」，結合八音團司樂進行傳統客家祭儀，該局因應疫情影響，首次採取網路互動方式直播祭天儀式，透過直播讓民眾認識、參與天穿日祭典，祈求新的一年國泰民安。
客家事務局表示，今年天穿日結合明天（21日）世界母語日，首次辦理「脫口Show‧尞天穿」線上徵件競賽，徵求各類型創意客語影片，藉由徵件活動吸引民眾加入母語傳承行列，開口「講客語」也可以是一種潮流，線上徵件收件至2月25日截止，總獎金高達20萬元，歡迎對客家文化有興趣的民眾參加投件，透過自己創意與表演詮釋天穿日，讓大家看到多元的客家文化，意者可上「脫口Show‧尞天穿」線上徵件競賽活動官網。
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