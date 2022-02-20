疫情重創高雄機場去年僅83餘萬旅次 新航廈2025年動工
根據民航局評估，高雄國際機場在2035年運客量將達1023萬人次，原有的2航廈將不敷使用。民航局推動新航廈興建計畫，近日通過環評審查，整體工程將先建後拆、分期執行，2025年動工，工時耗時15年，估2040年完工。去年疫情影響下，高雄機場旅客人次僅83萬6594人次，創50年來新低，較109年旅客人次189餘萬人少了百萬人次。疫情前，高雄機場年運量都有近700萬人次。
高雄航空站副主任洪建男表示，因應疫情機場商店配合航班時間調整，幾乎都縮短營業時間，目前國際航廈二樓的簡餐區經歷多次招商都流標，疫情影響下廠商都不敢貿然進場，過去簡餐區為鄧師傅餐廳，但合約到期後未續約。經討論，一樓仍有便利商店可供簡單飲食需求，機場目前暫緩招商。多數商店也僅營業至下午，星巴克營業時間也從晚上10點，調整至下午2點，盡量降低人事等成本。
去年9月新航廈第一次環評時，航廈興建計畫因空汙、鳥擊等因素被退回，高雄機場每年平均有20件鳥擊「空殺」事件，110年高雄機場共發生16次鳥擊事件，為降低鳥擊狀況，機場每月進行場內鳥類調查、調整防鳥網位置、割草作業等，並搭配航空警察驅鳥，後續將加入生態監測計畫，委託生態顧問公司調查，針對不同鳥類的出沒頻率，調整鳥擊防制作業。
立委賴瑞隆表示，高雄機場是南部出入境的重要門戶，近4年來，客量人次屢創新高，2018年約700萬人次，2019年更超過750萬人次。經多位立委爭取，交通部106年核定高雄機場整體規畫經費747億元，改善機場場面設設施、航廈擴建、機坪、轉換空間，將可容納更多旅運人次，提升高雄機場整體功能。
新航廈建設將以三階段方式建設，先自既有國際航廈東側，建置年容量800萬人次新航廈，並與國內航廈共用。再整合既有國際航廈，提升年容量至1055萬人次，最後階段，擴建登機廊廳成為年容量1650萬人次的大航廈。
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