疫情趨緩國旅市場回溫 花蓮228連假住房率有望超過8成

下周末就是228連假，花蓮度過春節後，幾乎沒有確診者足跡，增加遊客的信心，旅遊市場前景看好，旅宿住房率有望超過8成。業者分析，過年大家都做好防疫，北部疫情有控制住，花蓮未受影響，相信在國旅券及縣府輔導加持下，旅宿業會繼續蓬勃發展。

公路總局228連假交通量預估，連假首日蘇花路廊南下車潮達到最高峰，單日車流量約1萬4800輛次，連假最後一天，則會出現北上最大車潮，約1萬3300輛次，出遊車潮也為花蓮旅宿業帶來許多客源。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，按照往年觀察下來，通常228連假與春節連假、寒假會相隔一段時間，部分遊客就會避開春節，選擇在2月底出遊。畢竟花東地區是國內旅遊熱門景點，隨著北部疫情退燒、足跡沒有擴散，還是會有很多人願意到東部觀光。

張琄菡說，花蓮觀光市場有國旅券的加持，以及縣府舉辦觀光、促進消費等活動，旅宿住房率比想像中好，跟全國比起來確實不錯。其實過年期間業者們也有點膽戰心驚，深怕造成防疫破口，現在看起來大家都有守好防線，228連假住房率有望平均達到7成以上。至於民宿部份住房率同樣也有7、8成。

在飯店部份，228住房率也很高，福容大飯店花蓮店指出，228連假團客與散客比是2比1，原本住房率有7成，最近上升到8成，主因是春節連假在觀望的旅客，看到疫情較趨緩，趕緊趁著228連假陸續訂房，顯現大家愈來愈有意願出遊度假。

花蓮理想大地渡假飯店表示，目前228連假期間住房量大約有6至7成，主要落在周五、六，歡迎遊客到花蓮感受春暖花開的季節。