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雙胞胎整桌7折 貳樓2月22日限定、不限人數整桌優惠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
貳樓餐飲集團預計未來將2月22日創造為貳樓專屬品牌日（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。
貳樓餐飲集團預計未來將2月22日創造為貳樓專屬品牌日（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。

台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，為史上前所未有共有9個「2」（2022年2月22日、星期二、農曆2月12日）的日子——2022年2月22日（二），邀請全台灣雙胞胎一同到貳樓門市用餐，只要同桌成員包含雙胞胎，不限人數整桌貳樓給予7折優惠。

雙胞胎是世界上最親密無間的關係，從小共同分享生活經歷，陪伴彼此走過成長旅程，貳樓在2月22日雙雙對對充滿溫馨的日子中，邀請全台灣的雙胞胎一起到貳樓用餐。只要當天同桌成員包含雙胞胎，出示證件同父母生日同一天，用餐同時在Facebook或Instagram分享貼文或限時動態並標記貳樓官方帳號「@ Second Floor Cafe 貳樓餐飲」，就可以享有整桌7折的優惠。

除此之外，貳樓餐飲長期深耕公益領域，2022年2月22日當天，全台消費者只要透過inline訂購餐點，每筆訂單貳樓餐飲將捐贈222元給家扶基金會。希望藉由貳樓的力量帶頭獻公益，也預計未來將2月22日創造為貳樓專屬品牌日，不論在內用及外帶上，都帶給消費者豐富的用餐體驗。

貳樓餐飲邀請雙胞胎2月22日到全台門市用餐同樂，整桌享7折優惠（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。
貳樓餐飲邀請雙胞胎2月22日到全台門市用餐同樂，整桌享7折優惠（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。
專屬品牌神秘日貳樓助人為樂，全台門市外帶inline訂單每筆捐222元給予家扶基金會（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。
專屬品牌神秘日貳樓助人為樂，全台門市外帶inline訂單每筆捐222元給予家扶基金會（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。
前所未有2022年2月22日貳樓神秘限定日，邀請雙胞胎用餐同樂（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。
前所未有2022年2月22日貳樓神秘限定日，邀請雙胞胎用餐同樂（照片素人：蘋兒與潔兒@pio.jio_twins）。圖／貳樓餐飲集團提供。

雙胞胎 生日 父母

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