雙胞胎整桌7折 貳樓2月22日限定、不限人數整桌優惠

台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，為史上前所未有共有9個「2」（2022年2月22日、星期二、農曆2月12日）的日子——2022年2月22日（二），邀請全台灣雙胞胎一同到貳樓門市用餐，只要同桌成員包含雙胞胎，不限人數整桌貳樓給予7折優惠。

雙胞胎是世界上最親密無間的關係，從小共同分享生活經歷，陪伴彼此走過成長旅程，貳樓在2月22日雙雙對對充滿溫馨的日子中，邀請全台灣的雙胞胎一起到貳樓用餐。只要當天同桌成員包含雙胞胎，出示證件同父母與生日同一天，用餐同時在Facebook或Instagram分享貼文或限時動態並標記貳樓官方帳號「@ Second Floor Cafe 貳樓餐飲」，就可以享有整桌7折的優惠。