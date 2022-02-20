聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙胞胎整桌7折 貳樓2月22日限定、不限人數整桌優惠
台灣早午餐連鎖餐廳龍頭貳樓餐飲集團，為史上前所未有共有9個「2」（2022年2月22日、星期二、農曆2月12日）的日子——2022年2月22日（二），邀請全台灣雙胞胎一同到貳樓門市用餐，只要同桌成員包含雙胞胎，不限人數整桌貳樓給予7折優惠。
雙胞胎是世界上最親密無間的關係，從小共同分享生活經歷，陪伴彼此走過成長旅程，貳樓在2月22日雙雙對對充滿溫馨的日子中，邀請全台灣的雙胞胎一起到貳樓用餐。只要當天同桌成員包含雙胞胎，出示證件同父母與生日同一天，用餐同時在Facebook或Instagram分享貼文或限時動態並標記貳樓官方帳號「@ Second Floor Cafe 貳樓餐飲」，就可以享有整桌7折的優惠。
除此之外，貳樓餐飲長期深耕公益領域，2022年2月22日當天，全台消費者只要透過inline訂購餐點，每筆訂單貳樓餐飲將捐贈222元給家扶基金會。希望藉由貳樓的力量帶頭獻公益，也預計未來將2月22日創造為貳樓專屬品牌日，不論在內用及外帶上，都帶給消費者豐富的用餐體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言