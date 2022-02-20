大腸支架放置術無傷口 腸阻塞患者免去裝人工肛門之苦

大腸腫瘤合併腸阻塞患者過去要治療，得經歷二次開刀，並暫時裝上人工肛門，歷程較為辛苦。台北慈濟醫院胃腸肝膽科主任陳建華指出，新式「內視鏡大腸支架放置術」為無傷口手術，術後待阻塞處疏通腸道，經兩周再由外科醫師摘除腫瘤即可，有效減少病患治療過程的痛苦。

新北一名62歲的郭先生近來出現排便習慣改變，伴隨腹脹、腹絞痛及解血便等情形，看診服藥後也未見改善，經進一步診斷為大腸腫瘤合併腸阻塞。

台北慈濟醫院說明，腸道在正常情況下會自行蠕動，且管腔內有足夠大的通道使腸內容物順利通過，但若腸道因腸扭結、腸沾黏或受腫瘤壓迫等，造成腸內容物堵塞於腸腔，無法正常排出體外，即可能發生腸阻塞，進而出現腹脹、腹絞痛、排便量減少、血便等症狀。

郭先生的症狀缺乏特異性，因此醫師除判別症狀外，也在抽血檢查排除肝腎功能問題後，透過腹部X光、電腦斷層及大腸鏡等一系列檢查發現，郭先生是因大腸腫瘤堵塞腸腔，才導致腸道鼓脹、阻塞。

台北慈濟醫院提到，在傳統治療中，為避免腸道腫脹時直接手術會因癒合不佳造成滲漏，醫師會先於患者腹部裝置暫時性的人工肛門減壓，約兩周後才會進行開腹手術切除腫瘤，但二次開刀除增加手術風險外，也因人工肛門產生的異味及漏便問題，往往令患者身心衝擊。

陳建華指出，新式的「內視鏡大腸支架放置術」為無傷口手術，僅需從肛門伸入大腸鏡，放置大腸支架撐開腸壁狹窄處，就能有效達到疏通堵塞的效果，術後當日就會開始排氣、排便，待腸道消腫後，再由外科醫師切除腫瘤取出支架即可。