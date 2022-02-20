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穿越機視角賞燈會 飛行速度140公里帶領穿越燈會

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影

2022台灣燈會將在28日畫下句點，一系列活動進入倒數計時，昨晚因天候條件欠佳，1500架無人機展演取消，許多遊客直呼可惜，高雄市長陳其邁、副市長史哲隨即在臉書分享一支90秒影片，主題是「穿越燈會」，3架穿越機在愛河灣急速飛行穿越作品，也從空中俯視光啟愛河灣的震撼。

1500架無人機在愛河灣展演接下來排定表演日期是25、26、27日晚間9點45分，昨晚取消的場次，是否會挪移至近期哪一天加碼，史哲說，一切要看天候條件而定，許多方案還在評估中，會盡可能滿足大家。

史哲說，昨天傍晚高雄開始飄雨，且雲層低，即使無人機冒雨飛行，可能有一半在雲層裡，無法完整顯示無人機展演圖形，雨勢也會讓無人機受潮，恐怕會影響228連假演出，評估不能讓昨晚飛行延伸228連假展演風險，決議昨晚展演延期。

「真的很煎熬！」史哲說，無人機展演獲得市民與全台民眾支持，許多外地遊客專程到高雄要賞無人機，因天候因素不得不取消，實在很抱歉。

台灣燈會無人機展演大獲好評，史哲說，2月12日周六晚上無人機表演時段有20萬人在愛河灣欣賞表演，超過跨年檔期，18日晚間無人機表演也吸引大量遊客湧入愛河灣，主辦單位在無人機起飛前，一度發官方Line訊息提醒遊客將手機切到飛航模式，減少訊號干擾。

史哲說，很多人收到這訊息以為是開玩笑，這確實是主辦單位發出的訊息，無人機也是飛行器，人潮爆量確實造成飛行訊號干擾，希望接下來幾場無人機表演時，觀眾都能配合將手機切換到飛航模式。

2022台灣燈會大玩海陸空全景手法，陳其邁、史哲都在臉書放上「穿越燈會」影片，史哲說，這手法的靈感來自於他去年參觀放視大展、2021Meet Greater South X 5G AIoT Expo，現場看見5G應用在穿越機飛行競賽中所帶動的全新視覺體驗感。透過穿越機製作技術的發展，更輕量化的機身搭載高清晰度的鏡頭，2秒內就可以加速到時速破百，最大飛行速度更能達到時速140公里，在搭配5G運用，能夠傳輸4K品質影像畫面。

他說，空拍機像是上帝眼睛般俯視這世界，穿越機的主觀鏡頭是天使飛想的眼睛，帶領飛行穿梭這個世界，籌辦燈會過程中，一度想在愛河灣展區進行穿越機示範賽，這計畫礙於一些因素沒有執行，卻還是完成了一支穿越燈會影片。

穿越燈會是透過3台穿越機在愛河灣急速飛行，飛行穿越燈會作品、燈塔、大港橋等，從空中俯視光啟愛河灣，2架飛行競賽的穿越機搭配一架主觀視角的穿越機，從獨特視角看見作品、燈會，呈現高雄的城市美學及藝文能量。

虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣，讓人忍不住讚嘆好美。記者劉學聖／攝影
2月18日晚間台灣燈會1500架無人機展演尾聲時，多了焰火彩蛋，讓觀眾直呼驚喜。圖／高雄市政府提供
2月18日晚間台灣燈會1500架無人機展演尾聲時，多了焰火彩蛋，讓觀眾直呼驚喜。圖／高雄市政府提供

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