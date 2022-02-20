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阿嬤不用坐地上洗澡了 二手輔具助弱勢高齡身障生活

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣社會處呼籲，民眾有輔具租借、維修或二手輔具捐贈，可洽詢台東縣輔具暨生活重建中心。記者卜敏正／翻攝
台東縣社會處呼籲，民眾有輔具租借、維修或二手輔具捐贈，可洽詢台東縣輔具暨生活重建中心。記者卜敏正／翻攝

台東縣長濱鄉7旬陳姓阿嬤，長年洗腎造成身體虛弱，因中風病史，洗澡只能坐在浴室地板，經輔具社工探視，提供他人捐贈的二手輔具椅，陳阿嬤收到直呼洗澡方便多了，真的揪感心。社會處呼籲，民眾有輔具租借、維修或二手輔具捐贈，可洽詢台東縣輔具暨生活重建中心。

台東縣政府統計，縣內身心障礙人口數約1萬6600餘人，身障人口比為7.8%，是全國第二高，但台東地形狹長，南北距離達176公里，考量身心障礙者及高齡長者需求，輔具中心除提供9個輔具據點，及每年2次巡迴服務，另配置2名社工，深入偏鄉發掘個案提供輔具服務，期望讓長者也能得到最好照顧。

輔具中心社工表示，探訪時發現陳阿嬤雙足乏力、有滑倒風險，雖可申請沐浴椅補助，但居住在偏遠地區，缺乏交通工具，外出採購困難，加上自費額等問題，遲遲無法取得沐浴椅。剛好輔具中心有民眾捐贈沐浴椅，經過紫外線和液態二氧化氯清潔消毒，並由維修技師檢查後，轉贈給陳阿嬤使用。

台東縣長饒慶鈴表示，輔具對於身心障礙者生活、外出、參與社會活動非常重要，近年來進行輔具申請流程簡化，積極推動「代償墊付」機制，使民眾取得輔具更加便利，同時不斷擴充臺東輔具中心服務項目，建立一站式整合服務機制。

縣府社會處長陳淑蘭指出，為提升轄內身心障礙者及高齡長者生活品質，台東縣輔具暨生活重建中心深入偏鄉地區進行服務，探訪有輔具需求且經濟弱勢之家庭，媒合二手輔具供長輩使用。

輔具社工提供二手沐浴椅， 讓阿嬤不用坐地上洗澡。記者卜敏正／翻攝
輔具社工提供二手沐浴椅， 讓阿嬤不用坐地上洗澡。記者卜敏正／翻攝

台東 阿嬤 沐浴

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