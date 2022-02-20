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台南紅蔥頭產銷失衡 農糧署：媒合產地收購輔導加工

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
近期紅蔥頭產銷失衡引發關注。本報資料照片
近期紅蔥頭產銷失衡引發關注。本報資料照片

近期紅蔥頭產銷失衡引發關注，農委會農糧署今天表示，今年受新冠肺炎疫情影響，主要消費餐飲業者需求減少，販商及加工廠商尚有安全庫存量，採購意願降低，為協助農友，已媒合團膳業者、通路商至台南市北門區等產地收購，並啟動加工收購輔導措施。

立委陳亭妃2月7日向農委會反映紅蔥頭產銷失衡問題，2月8日赴台南2個紅蔥頭產地會勘，農糧署承諾會持續進行收購，且有2家合作社也投入紅蔥頭，但遭質疑10多天過去仍未見到實質動作，農民的紅蔥頭都已經發綠芽，陳亭妃不滿「現場話說得很好聽，難道農糧署是在應付農民？」

全台紅蔥頭主要產區位於台南市，種植面積約900至1000公頃，每公頃產量約18至22公噸，盛產期為元宵節前至3月。由於紅蔥頭採收後需冷藏，農糧署表示，已於109年輔導產地七股區農會設置冷鏈冷藏庫120坪，估可協助收貯200公噸產區紅蔥頭，為擴大冷鏈量能，農糧署111年度規畫輔導北門區農會建置冷鏈冷藏庫，延長紅蔥頭保存期限，於非產期再釋出。

農糧署表示，本年度因受疫情影響，紅蔥頭需求減少，除了媒合紅蔥酥加工廠進入產地收購外，更委請各紅蔥頭產區農會設立窗口媒合繳售，讓農民可順利對接有意願收購加工廠。

農糧署說，為開發國際市場通路，已媒合外銷業者，外銷韓國市場達300公噸，增加多元通路。並由台南市政府農業局協助國內行銷，於2月14日辦理紅蔥頭行銷記者會，有聯電等多家民間企業認購1萬台斤。

農糧署統計，截至今年2月18日止已收購490公噸，並提高加工收購量至1200公噸，延長加工收購期至3月底，希望藉由中央與地方攜手合作，外銷、內銷及加工多管齊下，積極穏定紅蔥頭產銷。

農糧署 台南 農民

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