寒流發威！ 台北10.9度該站入冬最低溫 今可能跌破10度

昨天晚上寒流開始南下，各地降溫非常顯著，整體感受變得更加寒冷，天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，到目前為止，平地測站在新北市的鼻頭角測得6.2度低溫，台北站氣溫也降至10.9度，是這次入冬以來的最低溫，但是氣溫還往下降，今天可能降到10度以下。

林琮訓說，今、明兩天在寒流影響下，加上華南持續有雲系生成並向東移至台灣上空，各地天氣都不太穩定，除了高屏地區的降雨空擋較多以外，其他地方都容易有降雨的狀況，雨勢雖然不大，但降雨的時間很長，而且會一路下到周三，北部、東部則會持續到周四，整體降雨的狀況才會逐漸地緩和下來。

氣溫方面，今天氣溫最低，中北部、東北部全天只有9-12度，局部沿海、近山空曠地區再低1-2度；南部、花東12-18度，明天氣溫會逐漸地回升，不過整體的氣溫還是偏低，低溫大致落在13-15度。

林琮訓說，周二冷空氣減弱，但是由於降雨的關係，氣溫回升的幅度有限。周二深夜鋒面系統在台灣附近建立並在周三通過台灣，大氣不穩定，配合華南東移的水氣還是偏多，各地雨勢可能會變得更大一些，不排除局部會有短時較大雨勢出現。

林琮訓表示，鋒面通過後北風又明顯增強，將北方的冷空氣往南帶，目前看來下一波冷空氣的強度沒那麼強，但預估還是可以達到冷氣團的等級，濕冷的感覺會一直持續到周三、周四，時間很長，大家要穿得暖和，並多加注意自己的健康狀況。