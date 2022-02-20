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台中7.7度！氣象局：今天寒流影響最劇烈 入夜前持續下探

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台中7.7度！ 氣象局：今寒流影響最劇烈 入夜前續下探

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
寒流發威，今晨台南以北、宜蘭、花蓮都出現10度以下低溫。記者曾吉松／攝影
寒流發威，今晨台南以北、宜蘭、花蓮都出現10度以下低溫。記者曾吉松／攝影

寒流發威，今晨台南以北、宜蘭、花蓮都出現10度以下低溫，中央氣象局表示，今天是寒流影響最劇烈的一天，晚上之前溫度都可能持續下探，台灣目前被華南雲雨區覆蓋，周三前全面性降雨，可說全台濕冷。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天上午觀測彰化以北普遍出現10度以下低溫，最低溫為馬祖2.7度、其次是金門6.1度，本島最低溫前三名依序是台中大甲7.7度、桃園楊梅8度、新竹新豐8.3度。

徐仲毅表示，今明兩天都受到寒流影響，但今天是溫度最低的一天，晚上之前溫度都可能持續下探，可說非常寒冷，台南以北、宜蘭、花蓮都可能出現10度以下低溫，呼籲農漁業嚴防寒害，民眾居家使用瓦斯、熱水器要注意安全。

降雨部分，徐仲毅表示，台灣被華南雲雨區所覆蓋，因此將出現全面性降雨，未來四天幾乎全台有雨，水氣少的時候，南部地區降雨較為斷續，甚至出現空擋，不過整體而言，下周三前都是全台有雨且濕冷的天氣型態。

徐仲毅表示，周四前水氣比較豐沛，只要溫度配合得宜，北部、東北部地區2000到2500公尺高山、中南部地區3000公尺以上高山可能降雪，在山上行車用路要注意安全。

徐仲毅說，周二後寒流減弱，但周二晚上可能有另外一股冷空氣南下，但強度不強，比不上這波寒流。近期沿海空曠地區風浪較大，東半部、恆春半島、基隆北海岸、澎湖、金門、馬祖可能有長浪發生，非必要應避免前往海邊活動。

上午10時許，大屯山出現1.8度低溫，玉山2.1度、合歡山2.4度。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，大屯山1.8度比玉山和合歡山都低，是因為冷空氣厚度比山低的緣故。氣象上是說，冷空氣上方有逆溫層，逆溫層低，山頂在逆溫層之上的緣故。

中央氣象局上午11時發布豪雨特報，東北風及華南雲雨區影響，今天宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北地區及台中、南投、高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

大屯山出現1.8度低溫。圖／取自鄭明典臉書
大屯山出現1.8度低溫。圖／取自鄭明典臉書
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來4天降雨趨勢。圖／氣象局提供
未來4天降雨趨勢。圖／氣象局提供

低溫 寒流 氣象局

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