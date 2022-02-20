手把手教你寫影評！高雄電影館「電影藝術講堂」開課

高雄市電影館「電影藝術講堂」課程前兩年一推出就熱銷完售，電影館在今年3月4日至25日每周五晚間再推出「電影藝術講堂－第一次寫影評就上手」主題，為期四周、限量35人小班制，邀請資深影評人鄭秉泓開班。

鄭秉泓任教大專院校，熟稔導演風格、類型電影分析，並著有《台灣電影愛與死》、《台灣電影變幻時：尋找台灣魂》，曾任新北市電影節策展人、高雄電影節國際短片競賽選片人等。

這次他將以20年豐富的影評寫作經驗，傳授如何從作品中爬梳獨特觀點。

「第一次寫影評就上手」課程於3月4日、11、18、25日周五晚上7點30分至9點30分，於高雄市電影館舉辦。

高雄市電影館表示，課程將從電影史開始，逐步解析到影像風格、類型，搭配影評寫作實戰與討論，培養學員的「影像鑑賞力」，在人人皆可發表影評的時代，提升影評書寫底蘊。

隨著串流平台盛行、影像載體多元化的時代，首度加入「片型」作為影評實例分析一環，從劇情片到紀錄片、VR到劇集，滿足現代觀眾多元面向的觀影體驗，引領學員了解不同的影像作品該怎麼看、怎麼寫。「電影藝術講堂－第一次寫影評就上手」課程購票可上https://www.ticket.com.tw/。