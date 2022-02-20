持續穩定降溫！ 鄭明典：台北預期入夜前後出現最低溫

中央氣象發布低溫特報，寒流影響，今天至明天上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率。

「很持續穩定的降溫！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北站氣溫到11度以下了，還在下降，台北站預期入夜前後會出現最低溫。其他地方出現最低溫的時間可能不同，南部通常會比較晚出現最低溫。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天午後各地就開始急降溫。目前還不是最低的時候，預計午後到晚上會達到最低，可能再降1-2度。

氣象局說，今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷；華南雲雨區東移影響，各地為有雨的天氣；今天中部以北、東北部及東部地區有局部大雨，明天基隆北海岸及東北部地區仍有大雨發生的機率。

周二起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周三、周四華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周五、周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。