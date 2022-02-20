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武陵農場遊客近6千人賞櫻 最低溫2.9度沒下雪
武陵農場昨天湧進近6000人上山賞櫻花，武陵農場副場長胡發韜表示，今天農場住宿全滿，要到3月中旬後才有較多空房，昨晚到今天早上農場最低溫2.9度，沒有下雪。
胡發韜表示，武陵農場今天早上8點多，低溫3.2度，溫度不夠低，下雨但沒下雪，連思源埡口也沒下雪；到武陵農場賞櫻花的遊客很多，昨天近6000人，今天預估一樣人數，且今天住宿全滿，3月訂房率約8成，要到3月中旬後空房較多。
在台灣少見的白藤，在武陵農場就可欣賞到大片的美麗白藤，胡發韜表示，每年3月底白藤開始開花，預計3月底到4月將是花況最好時間。
武陵農場表示，白藤的花序比紫藤稍長，香味比紫藤濃郁，因為白藤的香味濃郁，獼猴不喜歡吃，農場才能保存大片的白藤花，一片白色花海，將在櫻花季後接續綻放。
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